Acusan de asesinato a tres mujeres que apuñalaron a una mujer a plena luz del día en Texas

Tres mujeres fueron arrestadas y acusadas de asesinato por la muerte de una mujer de 32 años que fue atacada con arma blanca a plena luz del día en Del Rio, Texas, informaron las autoridades.

Las detenidas fueron identificadas como Kitty Mia Diaz, de 21 años; Amaya Cookie Diaz, de 19; y Kyandra Renee Faz, de 21.

La víctima fue identificada por medios locales como Caroline “Caro” Peña, madre de cinco hijos.

Ataque ocurrió en una zona transitada de la ciudad

De acuerdo con el Departamento de Policía de Del Rio, agentes respondieron alrededor de las 2:10 de la tarde del jueves después de recibir el reporte de que una mujer había llegado al Centro Médico Regional de Val Verde con múltiples heridas causadas por un ataque.

Autoridades indicaron que la agresión ocurrió en una intersección concurrida cercana a un establecimiento comercial y durante horas de alta circulación.

Debido a la gravedad de las lesiones, Peña fue trasladada posteriormente a un centro médico en San Antonio para recibir atención especializada.

Horas más tarde, investigadores fueron notificados de su fallecimiento.

Según la policía, la víctima presentaba varias heridas por arma blanca.

Investigación incluyó videos y entrevistas a testigos

Las autoridades señalaron que detectives revisaron grabaciones de vigilancia, recopilaron evidencias y entrevistaron testigos antes de identificar a las tres sospechosas.

Kitty Diaz y Cookie Diaz fueron arrestadas sin incidentes durante la tarde del jueves y Faz fue detenida poco después.

Las tres fueron trasladadas posteriormente a un centro correccional mientras esperan comparecencias judiciales.

La policía informó que la investigación permanece activa y que podrían presentarse cargos adicionales conforme avance la recolección de pruebas.

Familiares y amigos recuerdan a la víctima

Personas cercanas describieron a Peña como una madre dedicada a sus hijos.

Una amiga de infancia señaló que gran parte de su vida estaba centrada en la crianza de su familia.

Otra allegada relató que acudió al hospital para despedirse antes del traslado médico de la víctima.

Según reportes locales, Peña deja cinco hijos, incluido un adolescente de 17 años, además de una hermana gemela.

Hasta el momento, las autoridades no han informado un posible motivo del ataque.

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