Dua Lipa inauguró su propia biblioteca con libros prohibidos

En un firme compromiso con la libertad de expresión y la literatura, la superestrella británica Dua Lipa dio un paso histórico al inaugurar la Manifesto Library, un espacio físico permanente dedicado exclusivamente a albergar libros que han sido prohibidos, censurados o cuestionados en diferentes partes del mundo.

La sede elegida para este proyecto no podría ser más emblemática: la icónica Livraria Lello, en Oporto, un templo literario con 120 años de historia. La apertura oficial tuvo lugar en el marco del festival literario BABELL y como parte de las celebraciones de aniversario del recinto.

La iniciativa representa la primera expansión física de Service95 Book Club, la comunidad digital de lectura que la cantante y flamante recién casada fundó en 2023. La curaduría inicial consta de 100 títulos organizados en torno a cuatro ejes temáticos fundamentales: poder, voz, control y memoria.

Entre las obras expuestas se encuentran clásicos contemporáneos de la literatura universal que han sufrido el veto en distritos escolares o instituciones, especialmente por abordar temas de raza, género o sexualidad. Destacan autores laureados y aclamados como Margaret Atwood, Salman Rushdie, la Nobel Olga Tokarczuk y el poeta Reginald Dwayne Betts.

A través de un comunicado de prensa, la intérprete de 30 años expresó el propósito político y social de esta propuesta: “Esta biblioteca es un santuario para los libros que han desaparecido, para los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y para los lectores que se niegan a que se les diga qué libro se les permite leer”.

Asimismo, enfatizó con contundencia el peligro que corren muchos creadores: “En algunos casos, el autor ha pagado por sus palabras con su propia vida”.

La Manifesto Library se ubica en el nuevo auditorio cultural de la librería, diseñado por el reconocido arquitecto Álvaro Siza, ganador del premio Pritzker.

Con este espacio, Dua Lipa busca desmitificar la censura como algo del pasado y recordar que sigue vigente. Como cierre, la artista extendió una invitación global: “Están invitados a visitarla y decidir por sí mismos qué pertenece a estos estantes. Porque a veces, lo más subversivo que puedes hacer es leer un libro y luego hablar de ello”.

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