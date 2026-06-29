El Pentágono, luego de un año, anuncia una nueva Junta de Política de Defensa encabezada por Robert Lighthizer

El Departamento de Defensa presentó este lunes a los 15 integrantes de la renovada Junta de Política de Defensa (Defense Policy Board, DPB), un órgano asesor independiente encargado de ofrecer recomendaciones estratégicas a la cúpula del Pentágono sobre asuntos de seguridad nacional, planificación militar y política de defensa.

El nuevo consejo será presidido por el exrepresentante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien ocupó ese cargo durante la primera administración del presidente Donald Trump. Como vicepresidente fue designado el exsenador republicano por Minnesota, Norm Coleman.

El anuncio marca una nueva etapa para la Junta de Política de Defensa, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara en abril de 2025 la destitución de todos los integrantes del panel anterior como parte de una revisión integral de los organismos consultivos del Pentágono.

En ese momento, Hegseth justificó la medida al señalar que buscaba alinear los órganos asesores con la nueva estrategia y las prioridades de política pública impulsadas por la administración. Meses después, en agosto de 2025, el Departamento de Defensa restableció formalmente la junta mediante un aviso publicado en el Registro Federal, aunque la integración de sus nuevos miembros fue anunciada hasta ahora.

NEW: Secretary of War @PeteHegseth today announced the appointment of members to the Defense Policy Board. Ambassador Robert Lighthizer, who previously served as U.S. Trade Representative from 2017-2021, will serve as its Chair, and former Senator Norm Coleman will serve as its? — R.C. Maxwell ?? (@RCMaxw3ll) June 29, 2026

Un órgano asesor con influencia en la política de defensa

Creada en 1985, la Junta de Política de Defensa tiene como misión proporcionar análisis independientes y recomendaciones al secretario de Defensa, al subsecretario y al responsable de política del Pentágono sobre temas relacionados con la estructura de las Fuerzas Armadas, la modernización militar, la estrategia regional y otros asuntos vinculados con la seguridad nacional.

Aunque sus resoluciones no son vinculantes, las opiniones del panel suelen servir como referencia para la elaboración de políticas y decisiones estratégicas del Departamento de Defensa. Además de Lighthizer y Coleman, Pete Hegseth nombró a otros 13 integrantes con perfiles provenientes de los sectores empresarial, académico, militar y de política pública.

Entre los nombres de mayor relevancia destaca el inversionista Marc Andreessen, cofundador de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz. La empresa mantiene inversiones en compañías tecnológicas y de defensa como Anduril, SpaceX, OpenAI, Applied Intuition, Saronic, Shield AI, Skydio y Hadrian, varias de las cuales cuentan con contratos vigentes con el Departamento de Defensa.

America First leadership is heading to the Defense Policy Board!



Congratulations to Robert Lighthizer and Mike Garcia on these well deserved appointments.https://t.co/YVtOYKYbOY — America First Policy Institute (@A1Policy) June 29, 2026

Empresarios, exfuncionarios y militares integran el nuevo panel

La nueva Junta de Política de Defensa también incorpora a Blake Masters, empresario e inversionista que anteriormente fue director de operaciones de Thiel Capital y candidato republicano al Senado por Arizona en las elecciones de 2022.

Entre los demás integrantes figuran Michael Anton, exdirector de Planeación de Políticas del Departamento de Estado; Rachel Bovard; Tom Feddo; el excongresista Mike García; Kenneth Jones; Daniel McCarthy; el experto en seguridad Michael Pillsbury; el almirante retirado Chas Richard; Francis Sempa; Christopher Williams y Theo Wold.

La conformación del nuevo panel refleja el interés del Pentágono por combinar la experiencia de exfuncionarios gubernamentales, especialistas en seguridad nacional, militares retirados y representantes del sector privado, particularmente de la industria tecnológica y de defensa. Con este anuncio, el Departamento de Defensa completa el proceso de reorganización de uno de sus principales órganos consultivos, cuya función será asesorar a la dirigencia del Pentágono sobre los desafíos estratégicos que enfrenta Estados Unidos en un entorno internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas, competencia tecnológica y la modernización de las capacidades militares de potencias rivales.

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