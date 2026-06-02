Hegseth deja fuera a afroamericanos y mujeres de ascensos clave en la Marina

Una decisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha encendido una nueva polémica dentro de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con información publicada por The New York Times, el funcionario retiró de una lista de ascensos a nueve oficiales de la Marina que habían sido seleccionados previamente por una junta de altos mandos, una medida que afecta de manera desproporcionada a mujeres y afroamericanos.

La controversia surge porque los ascensos militares suelen regirse por un sistema considerado apolítico y basado en el mérito profesional. Sin embargo, fuentes militares consultadas por el diario señalaron que la intervención de Hegseth rompe con una práctica que históricamente ha limitado la discrecionalidad política en este tipo de procesos.

Una lista sin mujeres y con escasa diversidad

Según el reporte, tres de los oficiales excluidos eran mujeres y dos eran hombres afroamericanos. Tras los cambios realizados por el secretario de Defensa, la nueva lista de candidatos a almirante de una estrella no incluye a ninguna mujer, pese a que ellas representan alrededor del 21% del personal activo de la Marina.

Además, la lista revisada cuenta con una representación muy limitada de oficiales pertenecientes a minorías raciales, en una fuerza donde cerca del 38% de los marineros se identifican como parte de grupos raciales diversos.

Funcionarios actuales y retirados del Departamento de Defensa indicaron al medio que este tipo de intervenciones suelen producirse únicamente cuando existen cuestionamientos relacionados con la conducta, la salud o el desempeño profesional de un oficial. Hasta el momento, el Pentágono no ha señalado que alguno de los oficiales excluidos enfrente ese tipo de problemas.

Crecen las críticas dentro y fuera del Congreso

Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, defendió la actuación de Hegseth y aseguró que los ascensos se otorgan únicamente a quienes los merecen.

“El departamento jamás tendrá en cuenta el color de piel ni el género de un miembro del servicio como factores para los ascensos”, declaró.

Sin embargo, legisladores demócratas y algunos republicanos han cuestionado la falta de transparencia sobre los criterios utilizados para modificar las listas de ascenso.

El senador Jack Reed, principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, afirmó recientemente que cerca del 60% de los altos oficiales destituidos o apartados desde la llegada de Hegseth corresponden a mujeres o afroamericanos.

Las críticas también se han intensificado porque esta no es la primera vez que el secretario interviene en procesos de promoción militar. A principios de año, eliminó de una lista de ascensos del Ejército a cuatro oficiales, entre ellos dos mujeres y dos hombres afroamericanos.

Debate sobre diversidad en las Fuerzas Armadas

Desde su llegada al Pentágono, Hegseth ha impulsado una agenda crítica de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), argumentando que han afectado la preparación militar.

No obstante, sus detractores sostienen que las recientes decisiones podrían desalentar a futuras generaciones de oficiales y afectar la confianza dentro de las Fuerzas Armadas.

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