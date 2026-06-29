Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de junio de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
No andes mendigando atención de nadie porque quien realmente quiere estar contigo encuentra la manera, el tiempo y hasta inventa pretextos para buscarte. Deja de justificar a personas que solo aparecen cuando les conviene, porque mientras tú les das prioridad, ellas te tienen como plan de respaldo. Ya estuvo bueno de regalar energía donde ni siquiera te valoran. Esta semana aprenderás una gran lección sobre el amor y las relaciones: no siempre gana quien más ama, sino quien más se respeta.
Ese amor que vive lejos seguirá ocupando un lugar importante en tu corazón, pero comenzarás a darte cuenta de que una relación no puede sostenerse únicamente con promesas, mensajes bonitos y videollamadas. Si ambas personas no jalan parejo, por más cariño que exista la historia empezará a enfriarse. No insistas donde ya no ves el mismo entusiasmo, porque el amor también se demuestra con hechos y no únicamente con palabras. Si la otra persona ya cambió su actitud, deja que la vida acomode las piezas y no seas tú quien termine rogando migajas de cariño.
También se acercará una persona muy coqueta que llegará con toda la intención de hacerte perder el piso. Mucho ojo porque podría tratarse solamente de una aventura pasajera. Si tú solo quieres divertirte, adelante, pero si comienzas a ilusionarte pensando que ya encontraste al amor de tu vida, podrías terminar llevándote una buena desilusión. No confundas química con destino, porque luego por una buena revolcada ya andas imaginando boda, hijos y hasta el apellido junto al tuyo. Primero conoce bien a la persona y después decides si vale la pena abrirle la puerta de tu corazón.
En cuestiones económicas vienen movimientos interesantes. Se presenta la oportunidad de recuperar un dinero que dabas por perdido o de recibir un ingreso extra gracias a un trabajo, venta o negocio que comenzará a dar resultados. Eso sí, no te emociones gastando antes de tener el dinero en la mano, porque luego haces cuentas alegres y terminas tronándote los dedos para completar la semana. Aprende a administrar mejor tus recursos porque vienen gastos relacionados con el hogar o con un familiar cercano.
Cuida muchísimo tu salud. Se marcan molestias en garganta, vías respiratorias, estómago o infecciones que podrían aparecer por descuidarte o por andar creyendo que tu cuerpo aguanta todo. También será importante prestar atención a lo que comes. Últimamente se te está haciendo bolas el engrudo y el pantalón ya empezó a reclamarte. No es que estés mal, pero sí sería buena idea bajarle dos rayitas al refresco, al pan, a los tacos de madrugada y a todo eso que sabes perfectamente que después te cobra factura. Muévete más, aunque sea una caminata diaria, porque tu cuerpo necesita actividad y no solamente buenas intenciones cada lunes.
Los accidentes estarán muy presentes durante estos días. Maneja con calma, evita contestar el celular mientras conduces y no andes con la cabeza en otro lado cuando cruces una calle. También cuídate de caídas, golpes, cortaduras o pequeños descuidos dentro de casa. No será nada grave si actúas con precaución, pero sí podrías llevarte un buen susto por andar acelerado o distraído.
Hay una amistad que ha demostrado una y otra vez que está contigo en las buenas, en las malas y hasta cuando ni tú te soportas. Si necesitas un consejo importante, busca precisamente a esa persona y no al primer chismoso que se atraviese, porque habrá alguien que te dará una opinión disfrazada de ayuda, pero en realidad solo buscará confundirte para beneficiarse. Aprende a distinguir entre quien te habla con el corazón y quien solo quiere meter su cuchara donde nadie lo llamó.
En la familia podrían surgir diferencias por dinero, herencias, préstamos o responsabilidades que nadie quiere asumir. No cargues problemas que no te corresponden. Ayuda hasta donde puedas, pero tampoco permitas que todo el peso termine sobre tus hombros mientras los demás se hacen de la vista gorda. Recuerda que ser buena persona no significa convertirte en el salvavidas de todo el mundo.
Y de una vez te lo digo para que no después andes llorando por las esquinas: regresar con una expareja que ya te rompió el corazón es como volver a tragarte el vómito creyendo que ahora sí va a saber rico. La gente cambia cuando realmente quiere cambiar, no porque tú tengas fe. Si esa persona ya tuvo la oportunidad de demostrarte cuánto valías y la desperdició, no pierdas más tiempo volteando hacia atrás. Hay personas nuevas por conocer, caminos distintos por recorrer y oportunidades mucho mejores esperándote. No cierres la puerta a lo nuevo por seguir abrazando un recuerdo que hace mucho dejó de darte felicidad.
Tus números de la suerte serán el 1, 3 y 9. Si vas a iniciar un proyecto, hacer una inversión o tomar una decisión importante, confía más en tu intuición que en las opiniones ajenas. Esta semana la vida comenzará a acomodarte donde realmente perteneces, pero primero tendrás que aprender a soltar lo que ya cumplió su ciclo. No todo lo que se va es una pérdida; muchas veces es el espacio que necesitabas para que llegara algo mucho mejor.
VIRGO
Deja de preocuparte tanto por quedar bien con todo el mundo, porque mientras tú haces maromas para no incomodar a nadie, hay personas que ni cinco minutos piensan en cómo sus acciones te afectan. Ya es momento de aprender que no naciste para caerle bien a todos y que quien de verdad te aprecia lo hará con tus virtudes, pero también con ese carácter fuerte que a veces sacas cuando te colman la paciencia. No gastes saliva explicándole tus decisiones a quien ya decidió juzgarte. Hay batallas que se ganan simplemente dejando de participar.
En el amor viene un cambio importante. Comenzarás a desprenderte de una persona que durante mucho tiempo ocupó tus pensamientos y hasta te quitó el sueño. Te costó aceptar que las cosas no se dieron, pero por fin entenderás que insistir donde nunca hubo reciprocidad solo retrasó tu felicidad. No vuelvas a idealizar a quien nunca hizo el mismo esfuerzo por ti. Hay personas que llegan únicamente para enseñarte lo que ya no debes volver a permitir.
Si eres soltero o soltera, una salida con amistades podría convertirse en algo mucho más interesante de lo que imaginas. No canceles invitaciones por flojera o porque prefieras quedarte viendo el celular en la cama. Entre reuniones, fiestas o convivencias aparecerá alguien con una personalidad muy distinta a las personas que antes te atraían. Esa diferencia será precisamente lo que despierte tu curiosidad. No te claves desde el primer mensaje ni porque te diga dos o tres palabras bonitas. Disfruta el proceso, conoce, observa y deja que el tiempo haga su trabajo antes de entregar el corazón en charola de plata.
Si tienes pareja, llegó la hora de hablar claro. Hay cosas que ambos han estado guardando por evitar discusiones, pero tanto silencio solo ha ido acumulando molestias. Una conversación sincera puede fortalecer la relación, siempre y cuando ninguno llegue con actitud de querer tener la razón en todo. Aprende también a reconocer cuando te equivocas. No siempre eres el dueño absoluto de la verdad, aunque a veces actúes como si trajeras el manual de la vida bajo el brazo.
No confundas una buena noche de pasión con amor verdadero. Ese ha sido uno de tus tropiezos más grandes: alguien te sonríe bonito, te trata bien un par de días y tú ya empiezas a imaginar historias que solo existen en tu cabeza. Baja dos rayitas la intensidad y permite que las personas se ganen un lugar en tu vida con hechos constantes, no con promesas que se las lleva el viento. Tu corazón merece mucho más que emociones pasajeras.
En el trabajo llegan oportunidades que no debes dejar escapar. Si llevas tiempo pensando en cambiar de empleo, enviar solicitudes o iniciar un proyecto diferente, este será uno de los mejores momentos para hacerlo. Se visualiza una propuesta que, aunque al principio te hará dudar porque implica salir de tu zona de confort, terminará beneficiándote tanto en lo económico como en tu crecimiento personal. No permitas que el miedo te haga rechazar algo que llevas meses pidiéndole al universo.
El dinero mejorará poco a poco, pero solo si controlas esos gastos hormiga que parecen pequeños y al final del mes terminan vaciándote la cartera. También evita prestar dinero a personas que tienen fama de desaparecer cuando llega la fecha de pagar. No eres banco ni beneficencia pública. Primero asegúrate de tener estabilidad tú y después ayuda a quien realmente lo merezca.
En la salud será importante bajar el ritmo. El estrés comenzará a cobrar factura si sigues cargando responsabilidades que ni siquiera te corresponden. Dolores de cabeza, contracturas en cuello y espalda, problemas para dormir o molestias estomacales podrían aparecer por tanta presión acumulada. Aprende a desconectarte del trabajo cuando llegues a casa y deja de llevarte preocupaciones a la cama, porque ninguna se resolverá a las tres de la mañana mientras das vueltas pensando en todo.
Ten cuidado con la manera en que te expresas en público o en redes sociales. Un comentario impulsivo podría ser malinterpretado y provocar chismes o malos entendidos. Antes de responder por coraje, respira y piensa si realmente vale la pena entrar en discusiones con personas que solo buscan llamar tu atención. A veces el mejor argumento es el silencio.
Dentro de la familia habrá una noticia que traerá tranquilidad después de varios días de incertidumbre. También podrías reencontrarte con alguien a quien hace mucho no veías y descubrir que el tiempo acomoda todo donde debe estar. No cargues culpas que ya no te pertenecen. El pasado ya hizo lo suyo; ahora te toca construir un presente mucho más ligero.
Tus números de la suerte serán el 2, 6 y 8. Confía más en tu intuición, porque durante esta semana te avisará perfectamente quién llega con buenas intenciones y quién solo pretende aprovecharse de tu nobleza. No vuelvas a entregar el corazón, tu tiempo ni tu paz a quien no demuestra con acciones que merece formar parte de tu vida. El destino comenzará a abrirte puertas importantes, pero dependerá de ti dejar de mirar las que hace mucho ya se cerraron.
LIBRA
Deja de hacerte chiquito o chiquita para que otras personas se sientan grandes. Ya estuvo bueno de esconder tu brillo por miedo a despertar envidias o incomodar a quienes no soportan verte avanzar. Tú naciste para sobresalir, para ir siempre un paso adelante y para demostrar que cuando te propones algo no hay poder humano que te haga cambiar de rumbo. Eres de esos signos que parecen tranquilos, pero cuando alguien les juega chueco saben esperar el momento perfecto para responder. No eres de hacer escándalos ni de andar anunciando venganza, tú simplemente dejas que el tiempo acomode todo y cuando menos lo esperan, das el golpe con inteligencia. Por eso más de uno te tiene respeto, porque sabe que contigo no se juega.
Esta semana será de grandes revelaciones. Descubrirás que una persona a la que le tenías confianza no era tan sincera como aparentaba. Te darás cuenta de mentiras, medias verdades o situaciones que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. Al principio sentirás coraje y hasta decepción, pero después agradecerás que la vida te quitara la venda de los ojos. Es mejor una verdad dolorosa que una mentira disfrazada de cariño. No pierdas tiempo reclamando, justificando ni buscando explicaciones donde ya no las hay. Quien quiso engañarte lo hizo porque creyó que jamás lo descubrirías.
En el amor vienen movimientos importantes. Si estás soltero o soltera, deja de ponerle tantos requisitos a quien apenas vas conociendo. Está bien tener estándares, pero tampoco quieras encontrar a la persona perfecta porque esa ni existe. Date la oportunidad de conocer gente distinta, de salir, de reír y de disfrutar sin estar pensando desde la primera cita si será el amor de tu vida. Hay alguien que comenzará a mostrar interés en ti y podrías sorprenderte porque al principio ni siquiera llamará demasiado tu atención. A veces los mejores amores llegan sin hacer ruido.
Si ya tienes pareja, deja de buscar emociones donde no las necesitas. No andes de ojo alegre ni jugando con fuego solo porque alguien te coqueteó. Recuerda que todo lo que hagas tarde o temprano regresa. Mejor invierte tiempo en fortalecer la relación. Un detalle inesperado, una salida, una cena preparada por ti o simplemente una conversación sincera harán mucho más por tu relación que cualquier regalo costoso. No permitas que la rutina se convierta en el tercer integrante de la pareja.
Tu familia seguirá siendo uno de tus motores más importantes. Eres de las personas que siempre están pendientes de los suyos, aunque muchas veces no recibas el mismo apoyo de regreso. Tu corazón es enorme y precisamente por eso en varias ocasiones han abusado de tu buena voluntad. Ya es momento de aprender a poner límites. Ayudar no significa resolverle la vida a todo el mundo. Cada quien debe hacerse responsable de sus propios problemas.
En cuestiones económicas será necesario controlar esos gastos que haces únicamente por darte gusto. Sí, te encanta consentirte y no tiene nada de malo, pero últimamente se te está yendo el dinero en cosas que después terminan arrumbadas en un rincón. Antes de comprar pregúntate si realmente lo necesitas o si solo estás llenando un vacío emocional. Se marca una excelente oportunidad para iniciar un negocio relacionado con comida, postres, antojitos, bebidas o cualquier actividad donde puedas ofrecer algo al público. Esa idea que has venido aplazando podría convertirse en una importante fuente de ingresos si dejas de pensarlo tanto y comienzas a actuar.
En el trabajo se aproxima una semana de mucho movimiento. Habrá personas que intentarán colgarse de tus logros o adjudicarse méritos que no les corresponden. No caigas en provocaciones ni pierdas tiempo discutiendo. Tu trabajo hablará por ti y tarde o temprano cada quien recibirá el reconocimiento que merece. También podrías recibir una invitación para participar en un proyecto diferente que abrirá nuevas puertas en los próximos meses.
Cuida tu salud. El estrés podría comenzar a manifestarse mediante dolores musculares, molestias en la espalda, cuello o problemas para dormir. También evita cargar objetos pesados o hacer movimientos bruscos porque podrías resentir alguna lesión. Baja un poco el ritmo y date espacios para descansar, porque no eres máquina aunque muchas veces actúes como si lo fueras.
Una amistad llegará buscando consejo porque atravesará un momento complicado. Escúchala si puedes, pero evita involucrarte demasiado en problemas ajenos. No cargues mochilas que no te pertenecen. Aprende también a confiar más en tu intuición, porque estos días estará muy afinada y te ayudará a distinguir perfectamente quién llega con buenas intenciones y quién solo pretende aprovecharse de tu nobleza.
Tus números de la suerte serán el 4, 7 y 11. Se aproxima una etapa donde tendrás que elegir entre seguir cargando personas, culpas y situaciones que ya no te dejan crecer o comenzar de cero con la tranquilidad de saber que hiciste todo lo que estaba en tus manos. Elige siempre tu paz, porque cuando tú estás bien, todo lo demás comienza a acomodarse por sí solo.
ESCORPIÓN
Ya manda mucho a la fregada a toda esa bola de gente que nomás llega a tu vida a robarte la paz, a llenarte la cabeza de problemas y a contagiarte sus malas vibras. No naciste para cargar con los traumas de nadie ni para convertirte en psicólogo gratuito de personas que cuando tú necesitas apoyo desaparecen como cucarachas cuando prenden la luz. Es momento de hacer una limpia en tu círculo de amistades. Quédate únicamente con quien te suma, con quien celebra tus triunfos sin envidia y con quien también permanece cuando las cosas no salen como esperabas. A estas alturas de tu vida ya no estás para relaciones a medias ni para amistades de conveniencia.
Esta semana trae una energía muy fuerte de cambios. Vas a darte cuenta de que muchas de las cosas que has querido conseguir no han llegado porque tú mismo has dejado los proyectos guardados en un cajón. Se te llena la cabeza de ideas buenísimas, haces planes, investigas, te emocionas… pero cuando llega la hora de actuar, algo pasa y terminas dejando todo para después. Ya deja esa mala costumbre porque las oportunidades no son eternas. Lo que hoy tienes frente a ti puede no volver a repetirse. Ponte las pilas y comienza aunque sea con un paso pequeño; el camino se irá acomodando conforme avances.
En el amor vienen movimientos intensos, como tanto te gustan. Si estás soltero o soltera, aparecerá una persona con mucha seguridad que despertará tu curiosidad desde el primer momento. Habrá mucha química, muchas miradas y conversaciones que podrían extenderse hasta la madrugada. Sin embargo, no entregues el corazón tan rápido. Observa bien sus acciones porque alguien podría llegar con un pasado bastante enredado o sin haber cerrado completamente ciclos anteriores. No permitas convertirte en el remedio de nadie ni en el premio de consolación.
Si tienes pareja, baja dos rayitas a tu carácter. Últimamente cualquier comentario te pone de malas y podrías terminar discutiendo por cosas que en realidad no tienen importancia. Cuida especialmente la manera en que te diriges a la familia de tu pareja. Un comentario hecho en tono de broma podría malinterpretarse y ocasionar un conflicto innecesario. Hay momentos para hablar y momentos para guardar silencio; esta semana será mejor pensar dos veces antes de soltar lo primero que se te venga a la cabeza.
Se marca una traición o una fuerte decepción relacionada con una amistad. Descubrirás que alguien habló de más, inventó cosas sobre ti o simplemente no fue tan leal como tú pensabas. No armes un circo ni pierdas energía buscando venganza. El peor castigo para quien actúa con mala intención es quedarse sin tu confianza. Tú conoces perfectamente el valor de la lealtad y sabes que cuando alguien la rompe difícilmente vuelve a ocupar el mismo lugar en tu vida.
En cuestiones económicas llegan buenas noticias. Podría aparecer un ingreso extra, una comisión, un pago atrasado o la oportunidad de ganar un dinero que no esperabas. No te emociones gastándolo en caprichos. Piensa a futuro porque el universo te está dando la oportunidad de construir algo propio. Un negocio relacionado con ventas, comida, productos para el hogar o servicios podría darte muy buenos resultados si comienzas a moverlo desde ahora. No esperes el momento perfecto porque ese momento simplemente no existe.
También se visualiza un viaje que te ayudará muchísimo a despejar la mente. Puede ser corto, pero será suficiente para cambiar de ambiente, convivir con personas que quieres y recordar que la vida no es únicamente trabajar y resolver problemas. Si la invitación llega, no pongas pretextos. Te hará muchísimo bien salir de la rutina.
En la familia habrá preocupación por la salud de una persona cercana. No necesariamente será algo grave, pero sí requerirá atención, paciencia y apoyo. Aprovecha para acercarte más a quienes amas. A veces damos por hecho que siempre estarán ahí y olvidamos demostrarles cuánto significan para nosotros.
Cuida bastante tu salud. Se marcan golpes, caídas, torceduras o pequeños accidentes ocasionados por andar con prisas. También presta atención a tus rodillas, espalda y articulaciones. No cargues más peso del necesario y evita conducir distraído. El estrés también podría provocarte dolores de cabeza o problemas para dormir si sigues llevándote el trabajo y las preocupaciones hasta la almohada.
Un chisme llegará a tus oídos y sentirás ganas de ir a pedir explicaciones. No lo hagas inmediatamente. Primero investiga qué tan cierta es la información, porque alguien podría intentar ponerte en contra de una persona importante para generar conflictos. No seas instrumento de la cizaña. Tú eres mucho más inteligente que eso.
Tus números de la suerte serán el 5, 10 y 17. Esta semana el universo te pondrá varias pruebas para saber si ya aprendiste a elegir tu tranquilidad por encima del drama. No todo merece una reacción, no toda provocación necesita respuesta y no toda persona merece seguir ocupando espacio en tu vida. Cuando entiendas eso, comenzarás a caminar mucho más ligero y verás cómo las puertas que parecían cerradas empiezan a abrirse una tras otra.
PISCIS
No te asustes si en estos días al caer la noche sientes un vacío raro o una nostalgia que no sabes ni de dónde salió. No significa que estés retrocediendo ni que la vida se esté poniendo en tu contra. Lo que pasa es que estás madurando y comenzando a abrir los ojos. Hay verdades que tardan en llegar, pero cuando llegan ya no hay forma de volver a ver a las personas con los mismos ojos. Descubrirás que alguien a quien admirabas muchísimo no era tan perfecto como tú pensabas. Te dolerá porque le tenías cariño, confianza y hasta lo defendías cuando hablaban mal de esa persona, pero entenderás que nadie puede engañar para siempre. No te lamentes por haber confiado, lamentarías más convertirte en alguien incapaz de creer en los demás.
Si una amistad ya te traicionó una vez, no vuelvas a abrirle la puerta solamente porque llegó con cara de arrepentimiento. Hay gente que no cambia, únicamente aprende nuevas maneras de disfrazar sus malas intenciones. Tú tienes un corazón enorme y una luz que llama mucho la atención, pero precisamente por eso atraes personas que buscan aprovecharse de tu nobleza. Ya deja de querer salvar a todo el mundo. No eres hospital de corazones rotos ni refugio para personas que solo llegan cuando la vida les da la espalda.
En el amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, controla esos celos que últimamente se te salen hasta por los poros. No quieras revisar teléfonos, hacer interrogatorios ni imaginar historias donde no las hay. Recuerda que una relación no se fortalece vigilando, sino confiando. Si la otra persona quiere fallarte lo hará aunque la tengas vigilada las veinticuatro horas. Mejor invierte esa energía en sorprenderla, en demostrarle lo mucho que significa para ti y en crear momentos que fortalezcan la relación. No conviertas un amor bonito en una guerra de desconfianza por culpa de inseguridades que vienen arrastrándose desde relaciones pasadas.
Si estás soltero o soltera, el panorama se pone bastante interesante. Hay una persona que desde hace tiempo espera una señal tuya y tú ni cuenta te has dado porque andas entretenido recordando a quien ya no está. Deja de vivir en el “¿qué hubiera pasado?” y atrévete a darle oportunidad a quien sí quiere construir algo contigo. Si alguien te gusta, habla claro. No sigas esperando que el universo haga todo por ti. Si recibes un no, al menos tendrás la tranquilidad de haberlo intentado y dejarás de perder tiempo imaginando historias que quizá nunca iban a suceder.
En cuestiones económicas será una semana para pensar con inteligencia. Evita compras impulsivas porque después andarás lamentándote cuando lleguen los recibos. Se marca la posibilidad de recuperar un dinero, recibir un pago atrasado o encontrar una forma distinta de generar ingresos. No desperdicies esa oportunidad. También podría comenzar a planearse un viaje que además de hacerte muchísima ilusión te ayudará a despejar la mente y renovar energías.
En el trabajo o estudios podrían surgir algunos desacuerdos por diferencias de opinión. No quieras convencer a todo el mundo de que tú tienes la razón. Escucha también otros puntos de vista porque podrías aprender algo muy valioso. Recuerda que ser inteligente también significa reconocer cuando otra persona tiene una mejor idea.
Tu carácter estará un poco explosivo durante estos días. Podrías responder de mala manera sin darte cuenta y terminar lastimando a alguien que en realidad solo intentaba ayudarte. Antes de contestar por impulso, respira profundo y piensa si realmente vale la pena pelear por situaciones pequeñas. No conviertas un mal día en un problema que dure semanas.
Se marca una discusión con una amistad porque ninguno querrá ceder. Si esa persona realmente es importante para ti, deja el orgullo guardado un rato. No todas las diferencias tienen que terminar en enemistad. También podrías decepcionarte de alguien por comentarios o indirectas que llegarán a tus oídos. No hagas caso a todo lo que dicen. Primero verifica la información antes de sacar conclusiones, porque habrá personas disfrutando intentar ponerte en contra de quienes más quieres.
Un trámite o documento podría retrasarse o cancelarse de último momento. Aunque al principio sentirás coraje y frustración, después descubrirás que ese retraso terminó beneficiándote más de lo que imaginas. Hay cosas que cuando no salen como uno quiere es porque el destino está acomodando algo mejor.
Cuida tu salud. El estrés podría manifestarse mediante dolores musculares, migrañas, problemas para dormir o molestias digestivas. También presta atención a tus pies y piernas, porque se marcan cansancio y pequeñas molestias por exceso de actividad. Date tiempo para descansar, porque no todo en la vida es resolver problemas.
Tus números de la suerte serán el 6, 12 y 18. La vida comenzará a quitar de tu camino personas falsas y situaciones que ya cumplieron su ciclo. No te aferres a lo que se va. Lo que realmente está destinado para ti encontrará la manera de quedarse, y lo que tenga que marcharse, por mucho que lo amarres, terminará yéndose. Aprende a confiar en ese proceso, porque después de esta etapa viene una tranquilidad que hace mucho tiempo no sentías.
ACUARIO
Deja de darle tantas vueltas a las cosas porque mientras tú estás imaginando veinte escenarios diferentes, la vida ya encontró la solución y tú ni en cuenta. En estos días sentirás un cansancio que no se quita ni durmiendo más horas. No será únicamente físico, también será emocional. Has cargado problemas, preocupaciones y responsabilidades que ni siquiera te corresponden, y eso poco a poco te ha ido drenando las ganas de hacer muchas cosas. Es momento de poner un alto, respirar y preguntarte qué vale la pena seguir cargando y qué ya es tiempo de mandar mucho a la fregada. No puedes salvar a todo el mundo mientras tú te estás quedando sin fuerzas.
Recibirás noticias de una persona que hace tiempo fue muy importante en tu vida. Esa comunicación moverá muchos sentimientos y te hará recordar momentos que creías completamente superados. Sin embargo, esta vez reaccionarás de manera distinta. Donde antes había dolor ahora habrá aprendizaje. Donde antes existía necesidad ahora habrá tranquilidad. Comprenderás que algunas despedidas no fueron castigos, sino regalos del destino para abrir espacio a personas mucho mejores. No confundas nostalgia con ganas de regresar. Extrañar un recuerdo no significa que debas volver al mismo lugar donde una vez te rompieron el corazón.
En cuestiones de amor tendrás que dejar las cosas muy claras. Si tienes pareja, habla de lo que esperas para el futuro. Ya no es momento de seguir suponiendo que ambos quieren lo mismo. Una conversación sincera evitará malos entendidos y fortalecerá la relación. También será importante dedicar más tiempo de calidad a quien comparte su vida contigo. No permitas que el trabajo, el celular o las preocupaciones terminen alejándolos poco a poco. El amor también necesita atención, detalles y tiempo para seguir creciendo.
Si estás soltero o soltera, deja de esperar que el universo toque la puerta con el amor de tu vida tomado de la mano. Sí, el destino acomoda muchas cosas, pero también necesita que tú pongas de tu parte. Sal más, acepta invitaciones, conoce personas nuevas y atrévete a iniciar conversaciones. Hay alguien muy cerca de ti que lleva tiempo mostrando interés, pero tú has estado tan ocupado cerrando ciclos que ni siquiera lo has notado. No dejes que el miedo a volver a sufrir te robe la oportunidad de ser feliz.
En el dinero vienen excelentes noticias. Se visualiza una etapa muy favorable para iniciar un negocio, ampliar uno que ya tienes o comenzar un proyecto que habías venido aplazando por inseguridad. Todo lo relacionado con ventas, redes sociales, comida, servicios o comercio tendrá muy buena energía durante estas semanas. No tengas miedo de invertir en ti. Eso sí, hazlo con inteligencia. No te dejes llevar por promesas de dinero fácil ni por personas que llegan ofreciendo ganancias milagrosas. Lo que construyas con trabajo honesto será lo que verdaderamente permanezca.
En el trabajo podrías recibir reconocimiento por algo que llevas tiempo haciendo y que pocas personas habían valorado. También existe la posibilidad de una propuesta diferente o de un cambio que al principio te sacará de tu zona de confort, pero terminará beneficiándote bastante. No rechaces oportunidades solo por miedo a fracasar. Recuerda que el peor intento es el que nunca se hace.
En la familia habrá una situación que requerirá de tu apoyo emocional. Alguien cercano necesitará escucharte o simplemente sentir que no está solo. No descuides a quienes siempre han estado contigo por andar resolviendo problemas de personas que apenas aparecen cuando les conviene. La familia no siempre es perfecta, pero en estos días será un refugio importante para ti.
Muchísimo cuidado con las amistades. Hay una persona muy cercana que ha estado hablando más de la cuenta sobre asuntos que le confiaste. No necesariamente busca destruirte, pero sí le encanta llamar la atención contando cosas que no le corresponden. Aprende a guardar ciertos proyectos y planes hasta que ya estén completamente realizados. No todo mundo merece conocer tus próximos movimientos.
Tu salud necesitará un poco más de atención. El estrés podría provocarte dolores de cabeza, insomnio, molestias estomacales o tensión en cuello y espalda. También cuida mucho tu alimentación. No quieras compensar el cansancio con exceso de café, refrescos o comida rápida porque después el cuerpo te cobrará factura. Date tiempo para descansar y desconectarte de todo. No eres máquina y tampoco tienes que demostrarle nada a nadie trabajando hasta el agotamiento.
Una decisión importante relacionada con un viaje, una mudanza o un cambio de rumbo comenzará a tomar forma. No te desesperes si las cosas avanzan más lento de lo que esperabas. Todo se acomodará en el momento correcto. La paciencia será tu mejor aliada durante esta etapa.
Tus números de la suerte serán el 5, 14 y 21. Esta semana el universo te recordará que las oportunidades no siempre llegan dos veces. Deja de esperar el momento perfecto para hacer cambios importantes, porque ese momento es ahora. Confía más en tu capacidad, trabaja por lo que quieres y no permitas que personas envidiosas o de mente pequeña apaguen las ganas que tienes de crecer. Lo mejor que puede pasarte está mucho más cerca de lo que imaginas, pero dependerá de ti atreverte a dar el primer paso.
CAPRICORNIO
Ya deja de cargar culpas que no te pertenecen. Hay cosas que simplemente no dependían de ti y, aunque le des mil vueltas al asunto, el resultado habría sido exactamente el mismo. Eres de esos signos que cuando algo sale mal se echan toda la responsabilidad encima, como si tuvieras la obligación de resolverle la vida a todo el mundo. Ya bájale dos rayitas a esa costumbre porque mientras tú te martirizas, las personas que realmente provocaron el problema duermen como bebés. Aprende a soltar lo que ya no tiene remedio y enfócate en construir lo que todavía está en tus manos.
Se marca una separación muy fuerte con una amistad. No necesariamente porque exista una pelea enorme, sino porque cada quien comenzará a tomar caminos completamente diferentes. Descubrirás que ya no comparten la misma manera de pensar, los mismos intereses o incluso los mismos valores. No tengas miedo de cerrar ciclos. Hay personas que fueron importantes en cierta etapa de tu vida, pero no significa que deban acompañarte para siempre. Agradece lo vivido y sigue adelante sin remordimientos.
También podrías darte cuenta de que una persona muy importante para ti quedó decepcionada por ciertos comentarios, actitudes o decisiones que tomaste recientemente. Si sabes que cometiste un error, no permitas que el orgullo sea más grande que tus ganas de conservar esa relación. Pedir perdón no te hace menos fuerte; al contrario, demuestra que eres capaz de reconocer cuando te equivocas. Eso sí, tampoco cargues culpas por cosas que otros malinterpretaron. Aprende a diferenciar entre una verdadera equivocación y un problema que nació únicamente de los chismes.
En el amor la semana será intensa. Si tienes pareja, mucho cuidado con las mentiras, las omisiones y los secretos. No necesariamente porque exista una infidelidad consumada, sino porque alguno de los dos podría ocultar información para evitar discusiones y eso terminaría provocando justo lo contrario. Habla claro, escucha con atención y deja de exigir cosas que tú tampoco estás dispuesto o dispuesta a ofrecer. Una relación sana necesita equilibrio. No puedes pedir fidelidad, atención y detalles si tú apenas tienes tiempo para contestar un mensaje.
Si estás soltero o soltera, deja de llorarle al pasado. Ya fue suficiente tiempo pensando en quien decidió irse. El universo te está preparando para conocer personas completamente distintas, pero mientras sigas aferrado a historias viejas no habrá espacio para lo nuevo. Hay alguien que comenzará a acercarse poco a poco y podría sorprenderte por la tranquilidad que te transmite. No quieras comparar a esa persona con relaciones anteriores porque cada historia merece comenzar desde cero.
En cuestiones económicas tendrás que poner freno a tus gastos. Apenas cae un dinerito extra y ya estás pensando en comprar cosas que ni ocupas. Se te va el dinero en antojos, caprichos y ocurrencias que después terminan arrumbadas en un rincón. Esta semana será ideal para comenzar a ahorrar o invertir en algo que verdaderamente pueda darte ganancias a futuro. Si llevas tiempo pensando en iniciar un pequeño negocio, el momento empieza a ser bastante favorable. Confía más en tus capacidades y deja de pensar que necesitas tener todo perfecto para comenzar.
En el trabajo llegan nuevas responsabilidades. Aunque al principio sentirás que te están cargando demasiado la mano, terminarás demostrando que puedes con eso y mucho más. Una persona de mayor experiencia reconocerá tu esfuerzo y podría abrirte una puerta importante antes de lo que imaginas. No le tengas miedo a los retos; precisamente ahí es donde más creces.
La salud requerirá mucha atención. Cuida tus huesos, rodillas, tobillos y pies porque se marcan torceduras, caídas o pequeños accidentes por andar con prisas. También evita cargar objetos pesados o hacer esfuerzos innecesarios. Tu cuerpo ya te ha dado varias señales de que necesita descanso y tú sigues haciéndote el valiente. Escúchalo antes de que te obligue a parar.
Dentro de la familia podrían llegar noticias relacionadas con la salud de una persona cercana. No te desesperes ni imagines lo peor. Lo más importante será mantener la calma y brindar apoyo emocional. Hay pruebas que llegan para unir más a la familia y recordar lo realmente importante de la vida.
Visualiza exactamente qué quieres lograr durante los próximos meses. El universo comenzará a mover situaciones a tu favor, pero primero necesitas tener claridad sobre tus objetivos. No puedes pedir resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo de siempre. Atrévete a salir de tu zona de confort y deja de limitarte pensando que no eres suficiente. Has superado cosas mucho más difíciles que las que hoy te preocupan.
Tus números de la suerte serán el 8, 13 y 22. La vida dejará frente a ti oportunidades que hace algunos meses parecían imposibles. Todo dependerá de que tengas el valor de creer más en ti, dejar atrás el miedo al fracaso y entender que cada tropiezo del pasado solamente te preparó para el éxito que está comenzando a tocar tu puerta.
SAGITARIO
Ya llegó la hora de hacer limpieza en tu vida y no me refiero a barrer la casa, sino a sacar de una buena vez a toda esa gente que solo aparece cuando necesita un favor, dinero, consejos o que les resuelvas la existencia, pero cuando eres tú quien ocupa una mano, un mensaje o aunque sea un “¿cómo estás?”, se hacen más perdidos que un calcetín en la lavadora. No tengas miedo de poner límites. No naciste para cargar con la vida de los demás mientras la tuya se queda detenida. Aprende a decir “no” sin sentir culpa, porque quien de verdad te quiere entenderá que también necesitas tiempo para ti.
En el amor se vienen días de decisiones importantes. Si tienes pareja, abre bien los ojos porque hay una persona metiche que trae muchas ganas de sembrar dudas, inventar chismes o meter cizaña entre ustedes. No permitas que opiniones ajenas entren hasta tu relación. Hay gente que no soporta ver felices a los demás y disfruta provocando problemas donde no los hay. Antes de creer cualquier comentario, habla directamente con tu pareja. Una conversación honesta vale más que mil rumores inventados por personas amargadas.
Ahora bien, si desde hace tiempo sientes que tu relación ya no te mueve ni un pelo, que los abrazos ya no te aceleran el corazón y que los besos se volvieron costumbre, deja de seguir por compromiso. No hagas perder el tiempo a alguien que merece ser amado con ganas. A veces terminar una relación también es un acto de amor y de respeto. Es mucho más honorable hablar con la verdad que mantener una historia viva únicamente por miedo a estar solo o sola.
Si estás soltero o soltera, deja de esconderte detrás del “estoy muy bien solo”. Sí, aprendiste a disfrutar tu libertad y eso está perfecto, pero tampoco cierres las puertas al amor por miedo a repetir viejas historias. Se aproxima una persona con una energía muy distinta a la que estás acostumbrado. No llegará haciendo promesas exageradas ni intentando impresionarte; simplemente comenzará a ganarse tu confianza poco a poco. Date la oportunidad de conocer sin expectativas. El mejor amor casi siempre aparece cuando uno deja de buscar desesperadamente.
En cuestiones económicas tendrás una semana bastante favorable, pero solamente si dejas de gastar en tonterías que después ni utilizas. Se visualiza un ingreso extra, una oportunidad para hacer un negocio o la posibilidad de vender algo que ya no ocupas. Aprovecha ese dinero para invertir en un proyecto personal o para salir de una deuda pendiente. No quieras aparentar una vida de lujos comprando cosas únicamente para impresionar a personas que ni siquiera pagan tus cuentas.
En el trabajo llegarán cambios que al principio podrían sacarte de tu zona de confort. No los veas como un castigo. Todo movimiento traerá aprendizaje y nuevas oportunidades de crecimiento. Incluso alguien que antes dudaba de tu capacidad comenzará a reconocer tu esfuerzo. Sigue haciendo las cosas como sabes, porque tarde o temprano los resultados hablarán por ti sin necesidad de presumir nada.
Muchísimo cuidado con las personas envidiosas. Tú tienes un chorro de gente que sonríe cuando te ve de frente, pero en cuanto das la vuelta empiezan a criticar tus decisiones, tus proyectos y hasta tus logros. No cuentes todos tus planes. Aprende a guardar silencio hasta que las cosas ya estén hechas. Recuerda que los proyectos crecen mejor cuando no los andas anunciando antes de tiempo. La discreción será tu mejor protección durante estos días.
En la familia habrá motivos para reunirse. Se aproxima un evento social, una comida, un cumpleaños o una convivencia donde volverás a reencontrarte con personas que hace tiempo no veías. Te hará muchísimo bien salir de la rutina y recordar que también existen momentos para reír, descansar y disfrutar sin pensar en problemas. También podrías enterarte del rompimiento de una relación cercana y esa noticia te hará reflexionar sobre varias cosas que han venido ocurriendo en tu propia vida.
Cuida bastante tu salud. El estrés, el desvelo y la mala alimentación podrían comenzar a pasarte factura. Dolores musculares, molestias en espalda o piernas y problemas digestivos podrían aparecer si sigues ignorando las señales de tu cuerpo. Baja un poco el ritmo y date tiempo para descansar. No todo se resuelve trabajando más horas.
Una amistad llegará buscando tu consejo porque atraviesa un problema sentimental bastante complicado. Escúchala, pero evita cargar con responsabilidades que no son tuyas. Puedes orientar, pero cada quien tiene que hacerse responsable de las decisiones que toma.
Tus números de la suerte serán el 3, 15 y 27. Esta semana el universo pondrá frente a ti personas, oportunidades y situaciones que te ayudarán a darte cuenta de quién merece seguir caminando contigo y quién solamente ocupaba un asiento prestado en tu vida. No le temas a los cambios. A veces perder ciertas compañías es exactamente lo que necesitas para comenzar a encontrarte contigo mismo y abrirle espacio a todo lo bueno que está por llegar.
ARIES
Ya deja de andar metiendo las narices donde ni te llaman y mejor ponte a arreglar el desorden que traes en tu propia vida. Últimamente te has preocupado más por saber qué hacen los demás, cómo les va, con quién salen o por qué les pasan ciertas cosas, mientras tus propios proyectos siguen esperando a que les pongas atención. No desperdicies tu energía resolviendo problemas ajenos cuando todavía tienes varios pendientes personales que necesitan de tu tiempo. Recuerda que nadie va a construir tus sueños por ti. Si tú no te conviertes en tu prioridad, difícilmente alguien más lo hará.
En el trabajo se aproxima una oportunidad bastante buena que no debes dejar pasar por miedo o inseguridad. Ya es tiempo de apostar por lo que realmente te conviene y dejar de conformarte con migajas. Si llevas meses pensando en cambiar de empleo, pedir un aumento, iniciar un negocio o aceptar una propuesta diferente, el universo comenzará a mover las piezas para que todo se acomode a tu favor. Eso sí, no tomes decisiones aceleradas. Analiza bien cada paso y elige siempre aquello que te dé estabilidad a largo plazo, no únicamente emociones momentáneas.
En el amor vienen días bastante movidos. Si tienes pareja, será importante fortalecer la confianza y dejar de imaginar problemas donde no existen. Hay situaciones que únicamente están en tu cabeza y que podrían terminar provocando discusiones innecesarias. Aprende a disfrutar el presente y deja de querer controlar todo. Una relación sana también necesita libertad y confianza para seguir creciendo.
Si estás soltero o soltera, las redes sociales podrían convertirse en el escenario perfecto para conocer a alguien que despertará muchísimo tu interés. El coqueteo subirá de intensidad y existe una fuerte posibilidad de que ese contacto virtual termine convirtiéndose en un encuentro cara a cara bastante apasionado. Tú disfruta el momento, pero no confundas una noche llena de química con una promesa de amor eterno. Primero conoce a la persona y después decide si realmente vale la pena involucrar sentimientos.
Eres una persona muy noble y eso jamás estará en duda. Te duele ver sufrir a quienes quieres y muchas veces haces hasta lo imposible por ayudarlos, incluso sacrificando tus propios planes. Sin embargo, esta semana la vida te recordará que no puedes convertirte en el salvador de todo el mundo. Hay personas que se acostumbraron a que siempre estés disponible y ya es momento de romper con esa costumbre. Ayuda cuando realmente puedas, pero no pongas en pausa tu felicidad por resolver problemas que no te corresponden.
Muchísimo cuidado con las decisiones impulsivas. Las equivocaciones que cometas durante estos días podrían traer consecuencias importantes más adelante. No firmes documentos sin leerlos, no prestes dinero únicamente porque te lo pidieron y evita responder con enojo cuando alguien intente provocarte. Piensa dos veces antes de actuar porque después ya no habrá manera de regresar el tiempo.
También será una semana para abrir muy bien los ojos. Deja de creer en discursos bonitos y comienza a fijarte únicamente en los hechos. Hay una persona que promete demasiado, pero cumple muy poco. Ya no permitas que te sigan endulzando el oído mientras las acciones dicen exactamente lo contrario. Quien realmente quiere estar contigo lo demuestra con tiempo, interés, respeto y constancia, no solamente con palabras bonitas.
En cuestiones económicas un proyecto que traes dando vueltas desde hace tiempo comenzará por fin a tomar forma. Quizá todavía no veas ganancias enormes, pero será el inicio de algo bastante prometedor. No desesperes si los resultados no llegan inmediatamente. Lo importante será mantener la disciplina y no abandonar el camino a la mitad. También podrías recibir una visita familiar que traerá buenas noticias o una propuesta que te hará mirar las cosas desde otra perspectiva.
Se marca un viaje corto que te ayudará muchísimo a despejar la mente. Aprovecha esa oportunidad para salir de la rutina, convivir con personas que aprecias y recordar que la vida también está hecha para disfrutarse. No todo puede ser trabajo, preocupaciones y responsabilidades.
Cuida bastante tu salud. El estrés podría manifestarse mediante dolores de cabeza, tensión muscular o problemas digestivos. También será importante dormir mejor y no desvelarte por tonterías o por estar pegado al celular hasta altas horas de la noche. Tu cuerpo necesita descanso para seguir rindiendo al máximo.
Aléjate de personas negativas que únicamente saben criticar, quejarse y sembrar dudas sobre todo lo que haces. Hay comentarios que solo buscan desanimarte porque les incomoda verte avanzar. No permitas que la opinión de gente frustrada termine apagando tus ganas de crecer. Tú sigue trabajando en silencio y deja que los resultados sean quienes hablen por ti.
Tus números de la suerte serán el 1, 9 y 23. Esta semana será decisiva para demostrarte que cuando dejas de distraerte con la vida de los demás y comienzas a enfocarte completamente en la tuya, las oportunidades aparecen casi como por arte de magia. Confía en ti, deja atrás los miedos y atrévete a construir la vida que tanto tiempo llevas soñando.
TAURO
Ya deja de esperar que la felicidad llegue envuelta para regalo porque mientras sigues pensando que mañana será el día perfecto para comenzar a vivir, la vida se te está yendo como agua entre los dedos. Eres de esos signos que siempre están soñando con el futuro: que cuando tengas más dinero, que cuando encuentres pareja, que cuando cambies de trabajo, que cuando se acomoden las cosas… y mientras tanto se te olvida disfrutar el presente. Ponte las pilas porque el tiempo no regresa y las oportunidades tampoco esperan a quien se la pasa dudando. Aprende a vivir el hoy, a reír más, a preocuparte menos y a dejar de cargar problemas que todavía ni existen.
En la familia se aproxima una situación complicada que al principio podría generar preocupación. Habrá diferencias de opiniones, malos entendidos o decisiones que no todos compartirán. No quieras convertirte en juez ni tomar partido inmediatamente. Escucha a todos antes de sacar conclusiones. Tu capacidad para mantener la calma será la que ayude a que las cosas se resuelvan mucho más rápido. Recuerda que ninguna familia es perfecta, pero cuando existe comunicación siempre aparece una solución.
En el amor el universo te dará un buen jalón de orejas. Si estás soltero o soltera, deja de esperar que la otra persona haga absolutamente todo. No puedes quejarte de que el amor no llega si cuando alguien te demuestra interés respondes tres días después o ni siquiera haces el intento de conocer más a fondo. También tú tienes que mover las piezas. Hay una persona que desde hace tiempo te ha estado lanzando indirectas y tú sigues haciéndote el interesante. Si de verdad te llama la atención, da el primer paso. El peor intento es el que nunca se hace.
Si ya tienes pareja, será una excelente semana para fortalecer la relación. Planeen una salida diferente, hagan algo que rompa la rutina o simplemente dense tiempo para platicar sin celulares de por medio. A veces el amor no necesita grandes regalos, sino pequeños detalles que recuerden por qué decidieron caminar juntos. No permitas que el trabajo o las preocupaciones terminen robándoles los mejores momentos.
Deja de buscar la perfección en todo. Muchas veces te frustras porque las cosas no salen exactamente como las imaginabas y terminas abandonando proyectos que todavía tenían mucho potencial. La vida nunca será perfecta, pero sí puede ser muy bonita cuando aprendes a disfrutar incluso los tropiezos. Tus errores no son fracasos, son lecciones. Si te caes, levántate con más experiencia y sigue caminando. El único que realmente pierde es quien deja de intentarlo.
En cuestiones económicas vienen mejoras importantes. Se visualiza un ingreso extra, un pago pendiente o una oportunidad para generar dinero mediante un proyecto que habías dejado olvidado. Aprovecha esa buena racha para ahorrar un poco. No gastes todo en antojos o compras impulsivas porque más adelante podrías necesitar ese dinero para algo realmente importante. También será un excelente momento para aprender algo nuevo que en el futuro pueda darte mayores ingresos.
En el trabajo habrá movimientos interesantes. Una persona reconocerá tu esfuerzo y podría recomendarte para una mejor posición o para un proyecto importante. No tengas miedo de aceptar responsabilidades nuevas. Tú tienes la capacidad de hacer mucho más de lo que imaginas, pero a veces eres tú mismo quien se pone límites por miedo a fallar. Confía en tu experiencia y deja que tus resultados hablen.
Muchísimo cuidado con las personas que únicamente aparecen cuando necesitan algo. Hay alguien que volverá a buscarte con la misma historia de siempre, prometiendo cambiar o asegurando que ahora sí será diferente. No caigas otra vez. Aprende a distinguir entre quien realmente te aprecia y quien solamente te utiliza cuando le conviene. Tu tiempo vale demasiado para desperdiciarlo en personas interesadas.
La salud requerirá un poco más de atención. Se marcan dolores musculares, molestias en espalda, cuello o piernas por exceso de trabajo o por malas posturas. También procura descansar mejor y no cargar tanto estrés. Tu cuerpo lleva tiempo avisándote que necesita un respiro y tú sigues ignorando las señales. No esperes a que una molestia pequeña se convierta en un problema mayor.
Una amistad te dará una noticia que cambiará la manera en que ves cierta situación. Escucha con atención porque ese consejo llegará justo cuando más lo necesitas. También podrías recibir una invitación para salir, convivir o hacer un viaje corto. Acepta si puedes, porque te ayudará muchísimo a despejar la mente y renovar energías.
Tus números de la suerte serán el 2, 8 y 16. La vida comenzará a recompensarte por todo el esfuerzo que has venido haciendo en silencio. No desesperes si los resultados todavía no son tan grandes como esperabas. Lo importante ya comenzó a moverse y, antes de lo que imaginas, verás cómo todo aquello por lo que tanto has luchado empieza a dar frutos. No dejes que el miedo ni la comodidad te detengan; lo mejor de este año apenas está comenzando para ti.
GÉMINIS
Ya deja de enamorarte primero de una cara bonita y después andar llorando porque el corazón de esa persona resultó más frío que una cubeta de hielo. No has aprendido que la envoltura engaña y que muchas veces quien menos llama tu atención termina siendo quien mejor sabe querer. El físico se acaba, las buenas intenciones permanecen. Si sigues poniendo toda tu atención en apariencias volverás a tropezarte con la misma piedra y luego andarás preguntándote por qué siempre te tocan personas que no saben valorar todo lo que das. Abre bien los ojos y aprende a fijarte más en cómo te tratan que en cómo se ven.
En el amor vienen días que te harán pensar mucho. Si tienes pareja y últimamente sientes dudas, no te desgastes inventando historias ni jugando al detective. Observa las acciones. El cariño verdadero se nota en el interés, en el tiempo que dedican, en el respeto y en la tranquilidad que te transmiten. Si constantemente tienes que estar preguntándote si te quieren, algo no está funcionando. No ruegues atención ni mendigues amor. Si decides dar un paso hacia atrás y esa persona lucha por no perderte, ahí tendrás la respuesta que tanto buscabas. Pero si te deja ir como si nada, agradécele al destino porque te evitó seguir perdiendo el tiempo.
Si estás soltero o soltera, deja de compararle a todo mundo con ese amor del pasado que todavía de repente se mete en tus pensamientos. No todas las personas llegarán a lastimarte de la misma manera. Hay alguien que comenzará a acercarse con mucha calma, sin prisas y sin promesas exageradas. Dale oportunidad de demostrar quién es realmente antes de levantar muros. No permitas que una vieja decepción te robe la posibilidad de construir una historia completamente distinta.
En cuestiones económicas las cosas comenzarán a acomodarse poco a poco. Si últimamente has sentido que el dinero apenas entra y ya salió corriendo, esta semana podrías recibir una oportunidad para mejorar tus ingresos mediante un trabajo extra, un negocio pequeño o una colaboración inesperada. Eso sí, no gastes ese dinero en cosas que únicamente sirven para presumir. Piensa más en tu tranquilidad futura que en impresionar a personas que ni siquiera estarán cuando lleguen las dificultades.
En el trabajo tendrás que demostrar una vez más de lo que eres capaz. Habrá quien dude de ti o intente minimizar tu esfuerzo, pero no caigas en provocaciones. Tu mejor respuesta será seguir haciendo las cosas bien. También podría surgir la posibilidad de aprender algo nuevo que más adelante se convertirá en una herramienta importante para crecer profesionalmente. No rechaces capacitaciones, cursos o cualquier oportunidad de adquirir experiencia.
Una amistad se acercará para pedirte consejo porque estará atravesando un problema bastante complicado. Escucha con atención, pero no entregues soluciones a quien después podría voltear todo en tu contra. Hay personas que piden ayuda y cuando las cosas salen mal terminan culpando a quien solo intentó orientarlas. Habla desde tu experiencia, pero deja que cada quien tome sus propias decisiones.
En la salud será importante cuidar mucho tu alimentación. Baja un poco el consumo de lácteos, fritangas, comida muy grasosa y todo aquello que sabes perfectamente que después te provoca inflamación o molestias estomacales. Tu cuerpo ya comenzó a mandar señales y sería buena idea hacerle caso antes de que el problema se haga más grande. También procura tomar más agua y descansar mejor, porque el estrés podría estar afectando tu digestión más de lo que imaginas.
No te deprimas si las cosas no han salido exactamente como esperabas. A veces el universo retrasa ciertos planes porque todavía te falta aprender algo antes de recibir lo que tanto has pedido. Cada golpe que has recibido durante los últimos meses te ha hecho más fuerte, más inteligente y mucho menos ingenuo. No veas tus tropiezos como fracasos, sino como entrenamiento para lo que viene.
En la familia podría haber una conversación importante que aclarará malos entendidos. Aprovecha para expresar lo que sientes sin guardar resentimientos. También existe la posibilidad de reencontrarte con alguien que hace tiempo no veías y descubrir que ambos han cambiado muchísimo.
Cuida también tus palabras. En estos días tendrás la lengua muy suelta y podrías decir cosas que después lamentes. No todo lo que piensas necesita salir inmediatamente de tu boca. A veces el silencio evita problemas que una explicación jamás podría resolver.
Tus números de la suerte serán el 5, 11 y 19. La vida comenzará a poner frente a ti personas que realmente valen la pena, pero dependerá de ti dejar de mirar hacia donde solo encontraste decepciones. El pasado ya cumplió su función. Ahora te toca escribir una historia completamente diferente, una donde tú seas la prioridad y no el personaje secundario en la vida de alguien más.
CÁNCER
Ya deja de vivir pensando en el qué dirán y ponte a hacer lo que realmente te hace feliz. Al final del día la gente siempre va a hablar, hagas las cosas bien o las hagas mal. Si te quedas en tu casa dirán que eres aburrido, si sales mucho dirán que eres un desmadre, si ayudas porque ayudas y si no ayudas porque eres mala persona. Entonces, ¿para qué sigues viviendo para darle gusto a quienes ni siquiera pagan tus cuentas? Tienes una sola vida y ya es momento de disfrutarla sin pedir permiso ni disculpas. Haz ese viaje, cómprate ese gusto, cambia de look, emprende ese negocio o dile a esa persona lo que sientes. La felicidad no llega tocando la puerta, se construye todos los días con decisiones valientes.
En el amor vienen movimientos muy interesantes. Hay una amistad que desde hace tiempo trae los ojos puestos sobre ti, pero ha preferido guardar silencio por miedo a ser rechazada. Si pones atención notarás que últimamente busca cualquier pretexto para escribirte, ayudarte, hacerte favores o simplemente estar cerca de ti. No descartes esa posibilidad únicamente porque siempre la has visto como amistad. A veces el mejor amor nace precisamente de una buena amistad. Observa con calma y deja que las cosas fluyan sin presiones.
Si ya tienes pareja, será muy importante controlar esos celos que de repente aparecen sin invitación. No quieras resolver inseguridades revisando celulares, interrogando o haciendo escenas por cualquier detalle. Recuerda que el amor no crece con desconfianza, sino con libertad y respeto. Si esa persona eligió compartir su vida contigo fue por algo. Deja de imaginar historias que solo existen en tu cabeza porque podrías terminar provocando problemas donde ni siquiera los había.
Si estás soltero o soltera, el universo comenzará a abrirte caminos para conocer personas completamente distintas a las que antes te llamaban la atención. No cierres la puerta únicamente porque alguien no cumple con todos tus requisitos. Hay personas que llegan discretamente y terminan convirtiéndose en las más importantes de nuestra vida. Atrévete a salir más, acepta invitaciones y deja de esconderte detrás de la rutina.
En cuestiones económicas tendrás que administrar mucho mejor tu dinero. Se aproxima un gasto inesperado relacionado con el hogar, un vehículo o un familiar. No será algo imposible de resolver, pero sí necesitarás tener un colchoncito económico para no andar tronándote los dedos. También existe la posibilidad de recibir una propuesta para participar en un negocio o proyecto que, aunque al principio parezca pequeño, podría darte excelentes ganancias durante los próximos meses. Analízalo con calma y no tomes decisiones por impulso.
En el trabajo habrá mucho movimiento. Una persona reconocerá tu esfuerzo y comenzará a confiarte responsabilidades más importantes. No le saques la vuelta a los retos. Tú tienes la capacidad para hacer muchísimo más de lo que imaginas, pero muchas veces eres tú quien duda de tu propio talento. Confía en tu experiencia y deja que los resultados hablen por sí solos.
Muchísimo cuidado con una amistad que últimamente ha estado demasiado pegada a ti. No confundas interés con buena voluntad. Hay alguien que busca sacar provecho de tu nobleza, ya sea pidiéndote favores, dinero, contactos o información. Aprende a poner límites. No todo el que te sonríe llega con buenas intenciones. Observa quién solamente aparece cuando necesita algo y quién permanece incluso cuando tú no tienes nada que ofrecer.
También habrá una persona de piel clara que comenzará a buscar cualquier pretexto para acercarse. Existe un interés sentimental bastante marcado, pero esa persona no termina de animarse porque piensa que podría recibir un rechazo. Si también te llama la atención, deja de mandar señales confusas y habla con claridad. A veces una simple conversación puede cambiar completamente el rumbo de una historia.
En la familia podrían surgir algunos desacuerdos por diferencias de opinión, pero nada que no pueda resolverse hablando con tranquilidad. No quieras imponer siempre tu punto de vista. Escuchar también es una forma de demostrar cariño. Recuerda que muchas veces las personas solo necesitan sentirse comprendidas.
En la salud será importante cuidar tu alimentación. Baja un poco el consumo de harinas, refrescos, pan dulce y antojitos porque el cuerpo ya comenzó a resentir esos excesos. También procura caminar más o realizar alguna actividad física. No esperes hasta que el pantalón ya no cierre para decidir hacer cambios. Más vale prevenir que andar sufriendo después.
Ten mucho cuidado con golpes, caídas o pequeños accidentes ocasionados por andar distraído o haciendo varias cosas al mismo tiempo. Maneja con calma y no respondas mensajes mientras conduces. Un descuido pequeño podría darte un susto innecesario.
Tus números de la suerte serán el 7, 16 y 24. La vida comenzará a enseñarte que el verdadero amor, la tranquilidad y el éxito llegan cuando dejas de correr detrás de quienes no te valoran y comienzas a caminar hacia todo aquello que realmente también está dispuesto a luchar por ti. No te conformes con migajas cuando naciste para recibir el banquete completo.