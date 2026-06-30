Coalición de fiscales demanda a Trump por nueva regla de Medicaid

Una coalición integrada por los fiscales generales de 24 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para frenar una nueva norma federal sobre Medicaid que, según sostienen, endurece de manera ilegal los requisitos para conservar la cobertura médica y podría dejar sin seguro a cientos de miles de personas con enfermedades graves, discapacidades o trastornos de salud mental.

La demanda, presentada ante un tribunal federal en Boston, solicita suspender de inmediato la aplicación de la regla mientras se resuelve el litigio y, posteriormente, declararla inválida por considerar que excede lo aprobado por el Congreso y viola la legislación administrativa estadounidense.

Trump’s already ripping care away from 17 million Americans ? including up to 240,000 in NY-18.



AG James has led the nation in rooting out fraud, recovering hundreds of millions for Medicaid.



As Trump puts politics over people, NY is standing together & fighting back. https://t.co/VIGkPKIscf — Pat Ryan ?? (@PatRyanUC) June 30, 2026

La impugnación se dirige contra una regla provisional emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), encargada de implementar los nuevos requisitos laborales incluidos en la denominada “One Big Beautiful Bill Act”, aprobada por el Congreso en 2025.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien encabeza la coalición, sostuvo que el Congreso estableció excepciones claras para personas consideradas “médicamente frágiles”, entre ellas quienes padecen cáncer, discapacidades, enfermedades complejas, trastornos mentales graves o problemas por consumo de sustancias.

Sin embargo, argumentó que la regulación publicada por la administración Trump añadió un requisito adicional que no aparece en la legislación: obligar a esos beneficiarios a demostrar que su condición les impide de manera significativa trabajar o cumplir con las nuevas obligaciones laborales.

“Los neoyorquinos que luchan contra el cáncer, viven con una discapacidad, manejan una enfermedad mental grave o se recuperan de una adicción deberían poder recibir la atención médica que necesitan sin quedar sepultados en trámites burocráticos”, afirmó James en un comunicado difundido por su oficina. “Esta regla crea barreras innecesarias para algunos de nuestros vecinos más vulnerables”.

Según la fiscal, esa interpretación tomó por sorpresa a los estados, que durante meses habían trabajado con funcionarios federales para preparar la implementación de la ley bajo criterios distintos a los finalmente adoptados por los CMS.

Los demandantes sostienen que la nueva regulación infringe la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act) al ser “arbitraria y caprichosa”, contradecir el texto aprobado por el Congreso y no valorar adecuadamente el impacto que tendrá tanto para los beneficiarios como para los gobiernos estatales.

Sigue leyendo:

• J.D. Vance anunció la suspensión de los pagos de Medicaid a Minnesota ante denuncias de fraude

• Tim Walz arremete contra Trump y afirma que el estado está “bajo ataque”

• Trump arremete contra Tim Walz después de que gobernador de Minnesota declinara a reelegirse