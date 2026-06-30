Horóscopo de hoy para Capricornio del 30 junio de 2026

Esta Luna Llena se producirá en tu signo, otorgándote una claridad muy especial y brindándote la oportunidad de concluir grandes proyectos. Las personas que te rodean colaborarán enérgicamente para que puedas alcanzar tus objetivos. Será un momento de realización personal y de importantes concreciones.

Horóscopo de amor para Capricornio Te sientes seguro, las personas notan lo capaz que eres, estas claramente iniciando tu nivel de compromiso y estas completamente al tanto de otros sentimientos. Usa esta oportunidad para hacer un nuevo inicio, necesitas cultivar tus relaciones cercanas importantes y liberarte de socios que tu consideran que solo son una carga.

Horóscopo de dinero para Capricornio ¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.