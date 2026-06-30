Muere una mujer atacada por un caimán mientras nadaba en Florida: qué se sabe del caso

Una mujer de 31 años murió después de ser atacada por un caimán mientras nadaba en el río Econlockhatchee, en el área del Little Big Econ State Forest, en el condado de Seminole, al norte de Orlando, informaron las autoridades de Florida.

El ataque ocurrió la tarde del domingo, cuando la víctima se encontraba en el agua junto a su novio y una amiga. De acuerdo con la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida (FWC), el grupo había salido a caminar por la reserva y decidió entrar al río para refrescarse. La mujer estaba en una zona de poca profundidad cuando el animal la mordió en ambos brazos.

Su novio intentó liberarla mientras llamaba al 911 para pedir ayuda. La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió durante el traslado debido a la gravedad de las heridas.

Dos caimanes fueron capturados

Tras el ataque, equipos especializados capturaron dos caimanes de gran tamaño cerca del lugar del incidente. Uno medía aproximadamente 12 pies y el otro cerca de 13 pies de longitud.

Las autoridades indicaron que ambos serán sometidos a pruebas para determinar cuál de ellos estuvo involucrado en el ataque. La investigación continúa y, hasta el momento, no hay indicios de que la víctima haya provocado al animal.

De todos modos, las agencias oficiales insisten en que, si bien Florida alberga alrededor de 1.3 millones de caimanes, los ataques mortales siguen siendo muy poco comunes.

Según la FWC, desde que comenzaron los registros oficiales en 1948 se han documentado poco más de 500 mordeduras no provocadas y apenas unas decenas de muertes relacionadas con estos animales.

Sin embargo, las autoridades recuerdan que durante los meses cálidos aumenta la actividad de los caimanes, especialmente en época de reproducción, cuando pueden mostrarse más territoriales.

Además, las condiciones de sequía registradas en algunas zonas de Florida pueden concentrar a estos reptiles en cuerpos de agua más pequeños, incrementando las posibilidades de encuentros con personas.

Cómo reducir el riesgo de un ataque

La FWC recomienda:

Evitar nadar en ríos, lagos y canales donde habitan caimanes.

No entrar al agua al amanecer, al anochecer o durante la noche, cuando los animales son más activos.

Mantener siempre una distancia prudente si se observa un caimán.

No alimentarlos ni acercarse para tomar fotografías.

Mantener a niños y mascotas alejados de la orilla.

La agencia recuerda que, aunque este tipo de incidentes es excepcional, los caimanes forman parte de los ecosistemas naturales de Florida y deben tratarse siempre como animales salvajes.

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