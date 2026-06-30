Rafael Amaya reflexiona sobre la temporada final de El Señor de los Cielos: “Somos parte de la historia”

La cuenta regresiva ha comenzado. El 7 de julio se estrena la décima y última temporada de “El Señor de los Cielos” por Telemundo, y en medio de la expectativa, Rafael Amaya nos compartió detalles exclusivos sobre su regreso como ‘Aurelio Casillas’ y lo que viene para el explosivo desenlace de la serie.

“Ahora van a estar más al borde de sus butacas que nunca porque vienen tramas distintas, cosas distintas, y eso tuvo también que ver con que los personajes se fueran más al límite… que se vieran cosas distintas. No lo mismo, lo mismo y lo mismo”, declaró el famoso a los micrófonos de La Opinión.

Y es que desde su lanzamiento en abril del 2013, la producción ha apostado por brindar a la audiencia una historia cargada de emociones y temas que sobre los que no muchos se atreven a hablar.

“Telemundo está muy contento porque somos parte de la historia. Fuimos la punta de lanza del género de las narcoseries. A partir del ‘Señor de los Cielos’ ya empezaron a surgir más producciones y gente que se animaba a contar este tipo de historias con diferente tipo de lenguaje, romper el molde del melodrama (…) Nos sentimos muy orgullosos de hacer eso”, añadió.

Rafael Amaya reflexiona sobre la temporada final de El Señor de los Cielos. Crédito: Telemundo | Cortesía

El histrión continuó: “Nada más nosotros tenemos esa fórmula y por eso estamos en la décima temporada y como el show más visto de la televisión hispana”.

Sin importar el paso de los años, el compromiso del histrión por llevar a las pantallas su mejor actuación como “Aurelio Casillas” se mantiene intacto, y esto se vio reflejado en el set de la temporada diez desde el día uno.

“Yo siempre he sido de la idea que me tengo que estresar ensayando y relajarme ejecutando. Entonces, relajarme y relajar a los técnicos, al elenco y hacerlo muy agradable, pero sin perder la seriedad, el respeto y la concentración. Esa rigidez que siempre tiene que haber para que salgan las cosas bien”, precisó.

Rafael Amaya reflexiona sobre la temporada final de El Señor de los Cielos. Crédito: Telemundo | Cortesía

Sin embargo, la participación de Rafael Amaya no solo se dio frente a las cámaras. Además de su rol protagónico, el mexicano se involucró de lleno en el desarrollo del proyecto al ser productor ejecutivo, una faceta que desea seguir explorando en los próximos años.

“La comunicación fue muy abierta, mucho más divertido y estoy muy agradecido con todos… hacemos un equipo. En realidad, el productor es nada más el que decide o no, pero quienes hacen realidad todo esto son las personas que están detrás (…) Veo desde otra perspectiva la forma de contar historias”, sentenció.

Rafael Amaya explorará nuevos horizontes de la mano de “Amaya Productions”

Tras confirmarse que la décima temporada de “El Señor de los Cielos” marca el fin definitivo de esta aclamada historia, la pregunta del millón es clara: ¿qué sigue para Rafael Amaya?

Sin dudarlo, el artista confirmó que tiene varios proyectos en puerta a través de su compañía “Amaya Productions”, fundada junto a su pareja Maritza Ramos.

“Fue una muy buena escuela ‘El Señor de los Cielos’. Ahora ya me gustaría seguir produciendo y seguir con nuevos proyectos… por eso también le estamos dando cierre a esto, para hacer un homenaje a los fans que nos han seguido todo este tiempo”, detalló.

Semanas atrás se confirmó que su primer proyecto tendrá como colaboradora principal a Emma Coronel, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pese a que hasta el momento no se cuenta con la fecha de inicio de rodaje y de estreno, el famoso adelantó que se trata de “un proyecto basado en unos personajes de la vida real, pero con la chispa y la fórmula de ‘El Señor de los Cielos'”, comentó.

¿Cuándo y dónde ver la décima temporada de “El Señor de los Cielos”?

El esperado desenlace de la historia de ‘Aurelio Casillas’ llegará a las pantallas a través de la señal de Telemundo el próximo 7 de julio a las 9 p.m. ET (8 p.m. CT). Asimismo, estará disponible para su transmisión en línea a través de la plataforma Peacock

Dicha entrega marca la última participación de Rafael Amaya como el temido narcotraficante de la exitosa serie, la cual se vio en las pantallas por primera vez en abril del 2013.

De cara al lanzamiento de la décima temporada, Telemundo se ha dado a la tarea de dar breves vistazos al público sobre las batallas épicas y fuertes tensiones que se vivirán entre los personajes ya conocidos, incluyendo a “Rutila” (Carmen Aub), “Diana Ahumada” (Isabella Castillo) y “El Cabo” (Robinson Díaz).

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