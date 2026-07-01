Asesinan a una trabajadora postal mientras repartía correspondencia en Carolina del Norte

Brandi Reynolds, una trabajadora del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) de 35 años y madre de dos hijas, fue asesinada mientras realizaba una entrega de correspondencia en una zona rural del estado de Carolina del Norte, informaron autoridades.

El hecho ocurrió el viernes en el condado de Wilkes y es investigado conjuntamente por el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) y la oficina del sheriff local.

Las autoridades indicaron que Reynolds fue encontrada sin vida tras recibir disparos mientras cumplía con su ruta habitual de reparto.

Detienen a un hombre acusado de asesinato y secuestro

Tras el crimen fue arrestado William Craig Durham, de 56 años, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado y secuestro en primer grado, según registros judiciales.

De acuerdo con la acusación, Durham habría retenido a Reynolds “con el propósito de aterrorizarla” antes de causarle la muerte.

Hasta ahora, los investigadores no han informado un posible móvil ni si existía alguna relación previa entre el sospechoso y la víctima.

Durante su primera comparecencia judicial, el acusado quedó detenido sin derecho a fianza.

Documentos del tribunal señalan además que Durham tiene antecedentes penales relevantes, entre ellos condenas previas por secuestro en segundo grado y posesión ilegal de arma de fuego por una persona condenada.

Una pérdida que golpea a la comunidad

Compañeros y residentes de la comunidad recordaron a Reynolds como una persona cercana, constante y apreciada por quienes recibían correspondencia en su ruta.

“Era extrovertida, amable y siempre cumplía. Podíamos contar con ella”, expresó una residente entrevistada por medios locales.

La muerte ocurre meses después de otra tragedia familiar: su esposo, Brent Andrew Reynolds, falleció en diciembre de 2025 en un accidente de tránsito.

Según su obituario, Brandi deja dos hijas, quienes eran “el centro de su mundo”.

Las autoridades indicaron que, debido a que la investigación continúa abierta, por ahora no se divulgarán más detalles sobre el caso.

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