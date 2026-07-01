Horóscopo de hoy para Virgo del 1 julio de 2026

En el amor podría haber un clima de cierta desconfianza que te impida actuar de manera espontánea y natural, y esto se debe a que algunas antiguas heridas y situaciones conflictivas estarán a flor de piel. Si tienes hijos, ten cuidado con exigirles demasiado.

Horóscopo de amor para Virgo Apoyas a otros con problemas personales, con frecuencia vienen a pedir tu consejo. Solo es propio que te mantengas al lado de los que amas. Considera si ellos harían lo mismo por ti y evita la unilateralidad. Solo es cuando hay una toma daca entre ustedes que se puede realmente decir que la relación es realmente buena.

Horóscopo de dinero para Virgo Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.