Ashley Tisdale convierte su experiencia como madre en la comedia negra “Toxic Moms” para Netflix

La actriz Ashley Tisdale, conocida por su papel en la franquicia “High School Musical”, está desarrollando una nueva serie de comedia para Netflix titulada “Toxic Moms”, según confirmó Deadline. El proyecto, que se encuentra en fase de desarrollo, surge tras el revuelo causado por un ensayo personal que la actriz publicó a principios de año.

La serie, descrita como una comedia negra de media hora, sigue a una madre primeriza que, en medio del agotamiento y el aislamiento, se ve atraída por un exclusivo grupo de madres adineradas. La trama se complica cuando el grupo revela su lado más oscuro, planteando una pregunta clave: en la soledad de la maternidad, ¿hasta dónde llegarías para sentirte parte de una comunidad?

¿Cuál es el origen?

El origen de “Toxic Moms” se encuentra en el ensayo viral de Tisdale, “Breaking Up With My Toxic Mom Group” (Rompiendo con mi grupo de madres tóxicas, en español), publicado en The Cut en enero de 2026.

En el texto, la actriz relataba su experiencia al sentirse excluida de un grupo de amigas madres, describiendo comportamientos que le recordaban al instituto y que la llevaron a alejarse del grupo. El ensayo desató una intensa especulación en internet para identificar a las otras famosas que podrían formar parte de ese grupo, entre las que se mencionó a Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor.

Para el desarrollo de la serie, Tisdale se ha rodeado de un equipo de primer nivel. La guionista Sabrina Jalees se encargará del guion, mientras que la actriz y comediante Ali Wong se desempeñará como productora ejecutiva y podría dirigir el episodio piloto si la serie recibe luz verde para convertirse en una producción regular. Las tres, junto a Tisdale, ejercerán como productoras ejecutivas.

“Toxic Moms” se suma así a la creciente lista de comedias de Netflix con protagonistas femeninas, como “Running Point” y “Nobody Wants This”, y promete ofrecer una mirada satírica y oscura a los complejos y, a veces, absurdos códigos sociales de la maternidad moderna, basándose en la propia experiencia de su creadora y protagonista.

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