El final del formato físico en PlayStation ya tiene fecha

Sony acaba de poner fecha a algo que muchos jugadores veían venir desde hace años. A partir de enero de 2028 todos los juegos nuevos de PlayStation se lanzarán solo en formato digital, sin discos ni cajas para PS5 ni para futuras consolas de la marca. Los títulos anteriores seguirán existiendo en físico, pero el futuro de la plataforma se moverá completo al ecosistema digital.

Important updates:



News on physical discs for new games – https://t.co/BzZODXdWGY



News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita – https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026

Qué cambia para los jugadores de PlayStation

El anuncio de Sony marca el final de la producción de discos físicos para los nuevos lanzamientos de PlayStation desde enero de 2028, decisión que la compañía justifica como respuesta directa al cambio en las preferencias de consumo hacia el formato digital. No es una decisión tomada en frío, las cifras de la propia PlayStation muestran que cerca de ocho de cada diez juegos vendidos en los últimos años ya se compran como descarga digital.

En la práctica, si eres jugador de PS5 o de la próxima generación de PlayStation y quieres un juego que se estrene después de 2028, solo podrás obtenerlo a través de PlayStation Store o mediante códigos digitales vendidos en tiendas físicas. Las ediciones en disco de juegos anteriores seguirán en circulación mientras haya stock y distribución, así que el coleccionismo no desaparece de golpe, pero deja de crecer con nuevos lanzamientos.

Para el usuario promedio esto significa que la relación con la consola se vuelve todavía más dependiente de la cuenta, la nube y la conexión. Tu biblioteca deja de ocupar espacio en la estantería y pasa a vivir en tu perfil de PlayStation, con todo lo bueno y lo incómodo que eso implica en temas de accesos, seguridad y cambios de región.

Ventajas del formato totalmente digital

Hay un lado muy cómodo en este giro. El usuario gana inmediatez y simplicidad. No necesitas esperar a que llegue un envío ni hacer fila en la tienda, compras desde la consola o el móvil y juegas en cuanto termina la descarga. Para muchos jugadores que ya viven con la consola siempre conectada, esto encaja con su rutina diaria y reduce fricciones.

También se simplifica la gestión del espacio físico en casa. Se acabó el problema de buscar dónde guardar cajas y discos, algo especialmente relevante para quienes llevan años comprando juegos y ya no tienen más repisas libres. La transición favorece además el acceso inmediato a ofertas y colecciones digitales, con paquetes, suscripciones y promociones que se actualizan en tiempo real sin depender del stock que tenga una tienda concreta.

Otro punto atractivo es que el giro al digital refuerza los servicios. Sony está empujando fuerte a PlayStation Store y a las suscripciones, y un catálogo cien por ciento digital le permite lanzar actualizaciones, añadir contenido y ajustar precios de forma más agresiva que en el mundo físico, donde cualquier cambio requiere producción y logística. Para el jugador que vive atento a ofertas y que no tiene apego especial por el formato físico, el anuncio se siente más como la confirmación de una realidad que como un terremoto.

Riesgos y dudas que deja el adiós a los discos

El lado menos cómodo aparece en cuanto pensamos en conectividad y propiedad. La dependencia total del formato digital complica la vida a quienes viven en regiones con internet lento, inestable o con límites de datos, donde descargar juegos de decenas de gigas se convierte en una pequeña odisea. En América Latina y otras zonas con infraestructuras desiguales este impacto puede ser mucho más fuerte que en mercados donde la banda ancha está completamente normalizada.

También está el tema de la reventa y el préstamo. Con el fin de los discos para nuevos lanzamientos se reduce la posibilidad de comprar juegos de segunda mano, prestarlos a amigos o intercambiarlos, prácticas que han sido parte de la cultura gamer desde la primera PlayStation. El valor de un juego digital se vuelve estrictamente personal, ligado a tu cuenta, sin esa dimensión social y económica que tenía el formato físico. Esto altera el rol de muchas tiendas especializadas y del mercado de ocasión que tantos jugadores aprovechan para ahorrar.

Por último, aparece la preocupación por la preservación y el acceso a largo plazo. Ya hemos visto casos donde Sony retira contenido de la PlayStation Store y los usuarios pierden acceso a compras digitales sin compensación, lo que alimenta el miedo de que un juego comprado hoy pueda desaparecer mañana de tu biblioteca. Cuando todo el ecosistema depende de servidores y licencias, la sensación de que el juego “es tuyo” se vuelve más frágil, sobre todo para quienes crecieron con la idea de que tener el disco en la mano era una garantía de acceso indefinido.

El anuncio de que a partir de enero de 2028 ningún juego nuevo de PlayStation llegará en formato físico confirma que el mercado ya cruzó un punto de no retorno. Para algunos usuarios será un paso lógico hacia un ecosistema más cómodo y flexible, para otros será el recordatorio de que la industria se aleja del objeto tangible y se acerca a un concepto de juego como servicio eterno mientras dure la plataforma. Entre esos dos extremos hay una enorme gama de matices, y ahí es donde cada jugador tendrá que decidir cómo quiere vivir esta nueva etapa de PlayStation.

Sigue leyendo:

• Steam Machine llegará con precio premium y amenaza con quedarse fuera del alcance de muchos jugadores

• El nuevo monitor oficial de Sony llevará tu experiencia de juego a otro nivel

• PlayStation ha vendido 30 millones de copias menos desde 2020 y esto preocupa a Sony