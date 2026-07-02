Fher Olvera estalla contra Liam Gallagher tras prometer goleada a México: “¡Ubícate, güey!”
El vocalista de "Maná" salió en defensa de la selección nacional mexicana ante la goleada que el músico prometió en nombre de Inglaterra
De cara al próximo partido de octavos de final entre México e Inglaterra, dos representantes del rock de cada país se han puesto la camiseta de su selección y han protagonizado un enfrentamiento de palabras en redes sociales que ha dado mucho de qué hablar. Se trata de Liam Gallagher, integrante de “The Oasis” y Fher Olvera, vocalista de Maná.
La disputa comenzó luego de confirmarse que la selección inglesa será contrincante de México en el partido que definirá el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026. Y es que el músico británico pronosticó una goleada contra los seleccionados mexicanos en el Azteca.
“Creo que le ganaremos a México 5-0”, escribió Liam Gallagher desde su perfil oficial en X (antes Twitter), desatando un acalorado debate entre los usuarios nacidos en dichas naciones.
Sin embargo, hubo una reacción que destacó del resto: la del músico mexicano Fher Olvera, vocalista de Maná.
Sin temor a las críticas, el intérprete de “Oye mi amor” colocó un video en redes sociales en el que respondió de forma directa a Liam Gallagher y le pidió no adelantarse a los hechos, pues la selección mexicana está más que lista para buscar el pase a la siguiente ronda.
“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver… no manches, ¡ubícate, güey!. ¿5 a 0? Cálmate”, sentenció el famoso. “Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”, concluyó.
El audiovisual no tardó en generar revuelo entre los fanáticos mexicanos, quienes mostraron su respaldo a Fher Olvera de forma inmediata. Hasta el momento, las declaraciones de Fher Olvera se mantienen en boca de todos y recolectan más de 370 mil “me gusta” y 10 mil comentarios.
“Oficialmente Maná es muy superior a Oasis… ‘Oye Mi Amor’ al final a todo pulmón”, “Este es el mejor día de mi vida, Fer de Maná tirándole a Liam Gallagher, ¿quien pidió esta señal?”, “Ya salió memazo nuevo de Fher: ‘Ubícate, wey!'”, “Increíble video” y “Fher es el nuevo héroe patrio”, son algunos de los mensajes que se sumaron a la tendencia.
Será el próximo domingo 5 de julio cuando México e Inglaterra se enfrenten en una justa deportiva con el Estadio Azteca como escenario. ¿El objetivo? Los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.
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