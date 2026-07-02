Fher Olvera estalla contra Liam Gallagher tras prometer goleada a México: “¡Ubícate, güey!”

De cara al próximo partido de octavos de final entre México e Inglaterra, dos representantes del rock de cada país se han puesto la camiseta de su selección y han protagonizado un enfrentamiento de palabras en redes sociales que ha dado mucho de qué hablar. Se trata de Liam Gallagher, integrante de “The Oasis” y Fher Olvera, vocalista de Maná.

La disputa comenzó luego de confirmarse que la selección inglesa será contrincante de México en el partido que definirá el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026. Y es que el músico británico pronosticó una goleada contra los seleccionados mexicanos en el Azteca.

“Creo que le ganaremos a México 5-0”, escribió Liam Gallagher desde su perfil oficial en X (antes Twitter), desatando un acalorado debate entre los usuarios nacidos en dichas naciones.

Sin embargo, hubo una reacción que destacó del resto: la del músico mexicano Fher Olvera, vocalista de Maná.

Sin temor a las críticas, el intérprete de “Oye mi amor” colocó un video en redes sociales en el que respondió de forma directa a Liam Gallagher y le pidió no adelantarse a los hechos, pues la selección mexicana está más que lista para buscar el pase a la siguiente ronda.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver… no manches, ¡ubícate, güey!. ¿5 a 0? Cálmate”, sentenció el famoso. “Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”, concluyó.

El audiovisual no tardó en generar revuelo entre los fanáticos mexicanos, quienes mostraron su respaldo a Fher Olvera de forma inmediata. Hasta el momento, las declaraciones de Fher Olvera se mantienen en boca de todos y recolectan más de 370 mil “me gusta” y 10 mil comentarios.

“Oficialmente Maná es muy superior a Oasis… ‘Oye Mi Amor’ al final a todo pulmón”, “Este es el mejor día de mi vida, Fer de Maná tirándole a Liam Gallagher, ¿quien pidió esta señal?”, “Ya salió memazo nuevo de Fher: ‘Ubícate, wey!'”, “Increíble video” y “Fher es el nuevo héroe patrio”, son algunos de los mensajes que se sumaron a la tendencia.

Será el próximo domingo 5 de julio cuando México e Inglaterra se enfrenten en una justa deportiva con el Estadio Azteca como escenario. ¿El objetivo? Los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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