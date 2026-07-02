Horóscopo de hoy para Libra del 2 julio de 2026
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Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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