Jennifer Aniston comparte nuevas imágenes con su novio Jim Curtis

La reconocida actriz Jennifer Aniston compartió con sus seguidores un vistazo poco común a su vida personal, publicando imágenes que muestran su felicidad junto a su pareja, el hipnoterapeuta y coach de vida Jim Curtis. En una reciente publicación de Instagram, Aniston ofreció un “avance del verano” que incluía varias fotografías de la pareja, confirmando que su relación sigue más fuerte que nunca.

Las imágenes compartidas por Aniston capturan momentos cotidianos de la pareja: desde una selfie en el automóvil donde ambos aparecen sonrientes, hasta una fotografía de Curtis conversando con Clyde, el perro de la actriz, después de una sesión de ejercicio en casa.

La publicación también incluyó momentos con amigos cercanos como Naomi Watts, Billy Crudup, Amanda Anka y Jason Bateman, mostrando que Curtis se ha integrado en la vida social de la estrella de “Friends”.

Los inicios de un amor

La historia de amor entre Aniston y Curtis comenzó en julio de 2025, cuando fueron vistos juntos por primera vez en un yate de lujo en Mallorca, acompañados por el coprotagonista de Aniston en Horrible Bosses, Jason Bateman, y otros amigos.

En aquel entonces, las imágenes mostraban a Curtis acariciando los hombros de la actriz y a Aniston entrelazando su mano con la de él, lo que generó los primeros rumores sobre su relación.

Fue en noviembre de 2025 cuando Aniston confirmó oficialmente su romance, publicando una fotografía en Instagram en la que aparece abrazando a Curtis por detrás con el mensaje: “Feliz cumpleaños, mi amor. Tesoro ❤️” . Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación discreta pero sólida.

Según fuentes cercanas a la actriz, su relación con Curtis es diferente a las anteriores. “Jen siempre se ha sentido bien estando sola y cómoda estando soltera, pero su relación con Jim es diferente”, declaró una fuente a PEOPLE. La misma fuente añadió que Aniston se siente “realmente bien” con su relación y está entusiasmada con el futuro junto a él.

Durante una aparición en el programa Today a principios de año, Curtis reveló cómo comenzó todo. “Nos presentaron amigos. Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a charlar. Tomó mucho tiempo, hablamos durante mucho tiempo y nos hicimos muy cercanos“, explicó Curtis, quien admitió sonrojarse cuando el presentador Craig Melvin le preguntó sobre su relación.

También confirmó que llevaban saliendo “mucho tiempo”, aproximadamente “casi un año” en ese momento. Cuando Melvin bromeó preguntando si fueron Joey o Ross quienes los presentaron, Curtis respondió con humor: “Todas las estrellas de Friends”.

La relación con Curtis marca un nuevo capítulo en la vida amorosa de Aniston, quien mantuvo su vida privada en gran medida alejada de los reflectores desde su sonada separación de Brad Pitt en 2005. Antes de Curtis, la actriz tuvo una relación seria con Justin Theroux, a quien conoció en el set de la película “Wanderlust” en 2012. Se casaron en 2015 y se divorciaron en 2018, aunque ambos calificaron la separación como amistosa y han mantenido una estrecha relación.

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