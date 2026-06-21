“Fue como un padre para mí”: La despedida de Jennifer Aniston a James Burrows

El mundo de la televisión estadounidense se encuentra de luto tras el fallecimiento a los 85 años de James Burrows, el legendario director y creador de algunas de las comedias más emblemáticas de la historia, como “Cheers”, “Taxi” y “Frasier”.

La noticia de su deceso, confirmada por su familia, desató una ola de lamentos en Hollywood, entre los que destaca el cariñoso tributo de la actriz Jennifer Aniston, quien trabajó bajo su dirección en el episodio piloto de la aclamada serie “Friends”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Aniston compartió un conmovedor mensaje para honrar la memoria del realizador, a quien se refirió cariñosamente como “papá Burrows”. La intérprete confesó la profunda dificultad de sintetizar en pocas líneas el impacto de un hombre que dedicó su vida entera a hacer sentir amados a los demás.

“Él fue una figura paterna para mí. Se preocupó por mí, se alegró por mí, me enseñó, me guió y me sostuvo durante los peores y los mejores momentos de mi vida“, escribió la actriz en su dedicatoria, evidenciando un estrecho vínculo que trascendió las pantallas.

Burrows, conocido por su calidez humana y genialidad detrás de las cámaras, solía referirse a los jóvenes protagonistas de “Friends” simplemente como “los niños”. Aniston recordó con nostalgia cómo el director los convocaba al escenario con frases como “¿dónde están los niños?” o “vamos a ver si los niños pueden hacer que el chiste funcione”, aligerando con humor y complicidad las presiones propias de la producción.

Más allá de las lecciones técnicas, la actriz resaltó el legado más valioso que Burrows dejó en el elenco: la importancia de la fraternidad. Según Aniston, el director les enseñó a cuidarse, respetarse y apoyarse incondicionalmente, un principio que el grupo de actores adoptó a lo largo de sus vidas.

“Echo de menos tu voz. Echo de menos tu risa. Echo de menos tu genialidad”, concluyó la ganadora del Emmy, extendiendo su gratitud a los hijos biológicos del cineasta por haber compartido su maravillosa presencia.

A este emotivo adiós se han sumado también sus compañeros de reparto Matt LeBlanc y David Schwimmer.

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