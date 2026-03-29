Jennifer Aniston compartió nuevos detalles sobre la quinta temporada de “The Morning Show”

La espera por el regreso de Alex Levy a las pantallas de Apple TV+ está cada vez más cerca de terminar, y Jennifer Aniston decidió elevar las expectativas de los seguidores de la serie “The Morning Show”.

En una reciente entrevista con la revista People, la actriz y productora ejecutiva de la serie compartió detalles reveladores sobre el estado actual de la quinta temporada de “The Morning Show”.

​Aniston confirmó que el equipo ya se encuentra sumergido en el rodaje de los nuevos episodios. Según la actriz, esta entrega promete mantener la esencia de drama intenso y actualidad que ha caracterizado a la producción desde su estreno en 2019.

“Es muy emocionante”, expresó Aniston. “Estamos en pleno proceso y, como siempre, estamos tratando de navegar por este mundo loco en el que vivimos para integrarlo en la narrativa”.

​Uno de los puntos más destacados por la protagonista fue la química del elenco, asegurando que el ambiente en el set es más sólido que nunca tras cuatro temporadas de éxito. Aunque evitó revelar giros específicos de la trama para evitar spoilers, dejó entrever que en este entregan explorarán nuevas facetas de las relaciones laborales y personales dentro de la cadena UBA.

​Tras el final de la cuarta temporada, que dejó varios hilos conductores abiertos sobre la integridad periodística y las fusiones corporativas, los fans especulan sobre cómo afectarán estos cambios al personaje de Reese Witherspoon, Bradley Jackson, y al resto del equipo.

​Aniston también aprovechó para reflexionar sobre el impacto cultural de la serie, señalando que se siente orgullosa de cómo el show ha evolucionado para reflejar los desafíos del periodismo moderno.

Con la producción en marcha, se espera que la quinta temporada de “The Morning Show” se estrene a mediados del próximo año.

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