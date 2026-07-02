Joven de 16 años se quitó la vida después de matar accidentalmente a su amigo de 13 años en Nueva York

Una tragedia ocurrida en Syracuse, estado de Nueva York, dejó la muerte de dos adolescentes que, según sus familias, eran inseparables.

De acuerdo con la Fiscalía del condado de Onondaga, Damarion Jones, de 16 años, disparó accidentalmente contra su amigo Jonah Tanner, de 13, dentro de una vivienda el miércoles de la semana pasada. Instantes después, el adolescente utilizó la misma pistola de 9 milímetros para quitarse la vida.

Jones murió en el lugar, mientras que Tanner fue trasladado en estado crítico a un hospital. Posteriormente fue declarado con muerte cerebral y retirado del soporte vital, según reportó el medio local CNY Central.

Fiscalía: el adolescente estaba consumido por la culpa

El fiscal del condado de Onondaga, William Fitzpatrick, afirmó que las primeras investigaciones apuntan a que el joven se suicidó inmediatamente después del disparo accidental.

“Aparentemente se sintió tan consumido por la culpa que se disparó a sí mismo”, declaró el funcionario al medio LocalSYR, al calificar el caso como “absolutamente desgarrador”.

Por su parte, el jefe de la Policía de Syracuse, Mark Rusin, confirmó que los agentes recuperaron un arma de fuego en la escena. Sin embargo, las autoridades aún no han revelado más detalles sobre cómo ocurrieron los hechos ni las circunstancias que llevaron al disparo.

Las familias despedirán juntos a los dos adolescentes

Tras la tragedia, las familias de ambos jóvenes iniciaron campañas de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y anunciaron que los adolescentes serán enterrados juntos.

Lakiesha Brown, madre de Damarion Jones, describió a su hijo como “dulce, cariñoso y bondadoso” y recordó la estrecha amistad que mantenía con Jonah.

“Mi hijo y su mejor amigo eran inseparables. Siempre estaban juntos y tenían un vínculo como de hermanos”, escribió en la campaña de recaudación.

Añadió que, tras el accidente que cobró la vida de su amigo, el joven “no pudo soportar el dolor de lo ocurrido”. “En cuestión de minutos perdimos a Damarion también. Encontramos consuelo al creer que ahora están juntos otra vez, tal como siempre hubieran querido”, expresó.

La madre indicó además que ambos recibirán un funeral conjunto porque considera que “eso es lo que ellos habrían querido”.

“Su amistad era muy especial”

En una campaña similar, Dayvonna Jones, madre de Jonah Tanner, recordó que su hijo tenía apenas 13 años y que compartía una amistad muy cercana con Damarion.

“Él y su mejor amigo eran inseparables. Compartían cada momento y se apoyaban mutuamente en todo. Su amistad llenó nuestras vidas de alegría y amor”, escribió.

La mujer señaló que perder a ambos adolescentes la misma noche ha sido una experiencia devastadora para sus seres queridos y pidió apoyo para afrontar los gastos derivados de la tragedia.

Autoridades mantienen abierta la investigación

Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer exactamente cómo ocurrió el disparo y las circunstancias en que los adolescentes tuvieron acceso al arma de fuego.

Hasta el momento, la Policía de Syracuse no ha divulgado información adicional sobre la investigación.

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