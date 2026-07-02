Qué es el “quiere volar”, el festejo que CDMX pide evitar durante el Mundial

Después de la clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026, las calles de Ciudad de México se llenaron de aficionados celebrando. Entre cánticos, banderas y caravanas apareció nuevamente un festejo que se volvió viral durante el torneo: el “¡Quiere volar!”.

Ahora, las autoridades capitalinas piden dejar de hacerlo. La razón es sencilla: puede provocar lesiones graves e incluso poner en riesgo la vida de quienes participan.

¿En qué consiste el “quiere volar”?

La dinámica es aparentemente simple. Un grupo de personas levanta a otra por encima de sus cabezas y la lanza varias veces al aire mientras todos corean: “¡Quiere volar, quiere volar!“

Después intentan atraparla antes de que caiga al suelo. La práctica comenzó a verse en reuniones de aficionados tras los partidos del Mundial y rápidamente se difundió en redes sociales, donde cientos de videos muestran a grupos repitiendo el mismo ritual en plazas, calles y zonas de celebración.

¿Por qué el Gobierno pide no hacerlo?

El llamado llega pocos días después de los festejos masivos por la victoria de México sobre Ecuador, que reunieron a más de un millón de personas en Paseo de la Reforma y sus alrededores. Durante esa celebración murieron cuatro personas en medio de las aglomeraciones, lo que llevó al Gobierno de Ciudad de México a reforzar los operativos de seguridad para los próximos partidos.

Aunque esas muertes no fueron provocadas por el “quiere volar”, la Secretaría de Salud capitalina considera que este tipo de prácticas incrementa el riesgo de accidentes en concentraciones masivas.

Los riesgos para quien “vuela”… y para quien lo lanza

La Secretaría de Salud advirtió que la maniobra puede provocar golpes en la cabeza, conmociones cerebrales, fracturas, lesiones en el cuello y la columna vertebral, esguinces y luxaciones, desgarros musculares e, incluso, la muerte en caso de una caída grave.

El riesgo no afecta solo a quien es lanzado. Las personas que lo sostienen también pueden sufrir lesiones en hombros, espalda, muñecas o perder el equilibrio y provocar una caída colectiva.

Por eso, como parte de la campaña de prevención, la Secretaría de Salud resumió su recomendación con un lema: “Mejor que vuelen los goles, no las personas“.

Además, pidió moderar el consumo de alcohol, mantenerse hidratado, acudir acompañado a los festejos y evitar conductas que puedan poner en peligro a otras personas.

Operativos reforzados para los próximos partidos

Ante la posibilidad de nuevas celebraciones multitudinarias si México continúa avanzando en el Mundial, el Gobierno de Ciudad de México anunció que ampliará las zonas con pantallas gigantes, reforzará la presencia policial y de Protección Civil y mantendrá controles sobre la venta de alcohol en las áreas de mayor concentración de aficionados.

El objetivo, según las autoridades, es que la fiesta del fútbol continúe, pero con menos riesgos para quienes salen a celebrar.

CDMX llama a evitar riesgos en festejos por el Mundial 2026

Las autoridades capitalinas recomiendan a la población evitar exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo en eventos multitudinarios. Y compartieron una lista de medidas preventivas:

Elegir espacios con menor aglomeración (la ciudad cuenta con más de 60 puntos de celebración).

Acudir acompañado.

Mantenerse hidratado.

Moderar el consumo de alcohol.

Tener contactos en caso de emergencia.

Portar información básica de identificación.

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