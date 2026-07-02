Reino Unido emitió una alerta para aficionados ingleses que viajen a México

El gobierno del Reino Unido emitió una alerta de viaje dirigida a los ciudadanos británicos que planean acudir al partido de octavos de final entre Inglaterra y México, programado para el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La actualización de la guía de viaje del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) incluye recomendaciones especiales para quienes viajarán al país durante el torneo y advierte sobre un incremento en los reportes de robo de teléfonos celulares, casos de bebidas adulteradas y otros incidentes relacionados con grandes concentraciones de personas.

Además, la cancillería británica hace referencia a los cuatro fallecimientos registrados durante los festejos por la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final, ocurridos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, como un ejemplo de los riesgos asociados a eventos multitudinarios.

Entre las recomendaciones emitidas a los aficionados destacan mantenerse atentos a sus pertenencias, evitar aceptar bebidas de personas desconocidas, utilizar únicamente los canales oficiales para la compra de boletos, reservar hospedaje con anticipación y prever tiempos adicionales para los traslados debido a los operativos de seguridad y la alta afluencia de visitantes.

#Mexico New information relevant to the upcoming match between England and Mexico at the Estadio Cuidad de Mexico (Mexico City Stadium) https://t.co/IctsskPZv0 pic.twitter.com/PcfPSsxQGb — FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) July 1, 2026

La guía también recuerda que los ciudadanos británicos no requieren visa para ingresar a México como turistas, aunque las autoridades migratorias pueden solicitar comprobantes de hospedaje, boleto de salida y evidencia de solvencia económica.

Asimismo, recomienda portar siempre el pasaporte original y mantenerlo vigente durante toda la estancia.

El FCDO reiteró además sus advertencias permanentes sobre viajes no esenciales a diversas regiones del país debido a problemas relacionados con la delincuencia y la violencia.

Entre las entidades señaladas se encuentran partes de Baja California, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Chiapas, aunque en algunos casos existen excepciones para destinos turísticos y corredores específicos.

La alerta no constituye una prohibición para viajar a México, sino una actualización de las medidas preventivas que el gobierno británico suele emitir para sus ciudadanos cuando se realizan eventos internacionales de gran afluencia, como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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