Cómo aparece la alerta de viaje de EE.UU. para las 3 sedes mundialistas en México

Previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno de Estados Unidos actualizó sus recomendaciones de viaje para México y difundió un mapa con niveles de advertencia para cada entidad, con el objetivo de orientar a los aficionados que planean acudir al torneo en ese país.

De acuerdo con la información difundida por la Embajada de Estados Unidos en México, el país mantiene una alerta general de Nivel 2, lo que implica la recomendación de “extremar precauciones” debido a factores como la delincuencia, los secuestros y otros riesgos de seguridad.

En el caso de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026, la Ciudad de México y Nuevo León fueron clasificadas en Nivel 2, mientras que Jalisco recibió una advertencia de Nivel 3, categoría que recomienda a los viajeros reconsiderar su visita.

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un? pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

La actualización también identifica a varias entidades con los niveles más altos de riesgo. Estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas y Tamaulipas aparecen bajo la recomendación de “No viajar”, correspondiente al Nivel 4 del sistema de alertas del Departamento de Estado estadounidense.

Por otro lado, Campeche y Yucatán son los únicos estados mexicanos catalogados en Nivel 1, donde se aconseja únicamente mantener las precauciones habituales.

El resto de las entidades se distribuye entre los niveles 2 y 3, dependiendo de las condiciones de seguridad evaluadas por las autoridades estadounidenses.

La Embajada de Estados Unidos exhortó a los aficionados que viajarán a México durante la Copa del Mundo a consultar previamente las recomendaciones vigentes para cada estado y mantenerse informados sobre las condiciones locales de seguridad antes y durante su estancia.

El Mundial 2026 tendrá como sedes mexicanas a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, convirtiendo a México en uno de los tres países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

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