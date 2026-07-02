Suspenden por dopaje a la mexicana Mariana Bernal y le quitarán un campeonato del mundo

La arquera mexicana Mariana Bernal recibió una sanción de tres años por parte de la Agencia Internacional de Controles (ITA) tras dar positivo por nandrolona en un control antidopaje realizado fuera de competición el 29 de septiembre de 2025.

La suspensión estará vigente del 22 de diciembre de 2025 al 21 de diciembre de 2028, de acuerdo con el comunicado emitido por el organismo responsable de los controles antidopaje de World Archery.

¿Por qué fue suspendida Mariana Bernal?

La ITA informó que la deportista mexicana dio positivo por nandrolona, un esteroide anabólico incluido en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

La sanción implica que todos los resultados individuales obtenidos por Mariana Bernal entre el 29 de septiembre de 2025, fecha en que se tomó la muestra, y el 22 de diciembre de 2025, cuando inició su suspensión provisional, quedan anulados.

¿Perderá la medalla de oro del Mundial?

No. La arquera de 23 años conservará la medalla de oro por equipos conseguida junto a Maya Becerra y Adriana Castillo en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco celebrado en Gwangju, Corea del Sur, entre el 5 y el 12 de septiembre de 2025.

Ese resultado no se ve afectado porque fue obtenido antes de la fecha en la que se realizó el control antidopaje.

El título que sí perderá Mariana Bernal

La sanción sí anula el campeonato conquistado en la Final de la Copa del Mundo disputada en Nanjing, China, del 17 al 19 de octubre de 2025.

En aquella competencia, Mariana Bernal se proclamó campeona en arco compuesto, superando precisamente a Maya Becerra.

Ese triunfo representó el primer título individual de una arquera mexicana en una Final de la Copa del Mundo desde la creación del circuito en 2006, logro que ahora quedará sin efecto tras la resolución antidopaje.

¿Qué es la nandrolona?

La nandrolona es un esteroide anabólico prohibido por la AMA, ya que puede incrementar la masa muscular, la fuerza y acelerar la recuperación física.

Su uso está prohibido tanto en competencia como fuera de competencia, por lo que un resultado positivo constituye una violación a las normas antidopaje.

La sanción fue reducida un año

De acuerdo con la ITA, Mariana Bernal aceptó desde un inicio la infracción a las reglas antidopaje, situación que permitió reducir en un año el periodo de suspensión contemplado en el reglamento de World Archery.

Como consecuencia, la arquera permanecerá inhabilitada hasta diciembre de 2028, periodo durante el cual no podrá participar en competencias oficiales avaladas por los organismos internacionales.

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