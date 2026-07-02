Trump difunde video con IA donde “diagnostica” el síndrome de trastorno de Trump a famosos

El presidente Donald Trump volvió a generar polémica tras publicar un video elaborado con inteligencia artificial en el que aparece caracterizado como un médico que ofrece un supuesto tratamiento para el llamado “síndrome de trastorno de Trump“. La grabación, compartida en su red social Truth Social, utiliza versiones generadas por IA de diversas celebridades que han criticado públicamente al mandatario.

Celebridades recreadas con IA protagonizan la sátira

En el video de aproximadamente 90 segundos aparecen representaciones digitales de Whoopi Goldberg, Robert De Niro, Julia Roberts, Rosie O’Donnell, Edward Norton y John Leguizamo, quienes en distintos momentos han expresado su rechazo hacia Trump.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Jul 1 2026, 11:53 PM ET )??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/4dW479L9NU — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 2, 2026

La grabación inicia con una pregunta del “doctor Trump”: “¿Le diagnosticaron a usted o a alguien que conoce el síndrome de Trump? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el doctor Trump y tengo un plan de tratamiento”.

Posteriormente, las versiones creadas con IA de los famosos relatan supuestos problemas derivados de ese síndrome. Al final, el personaje de Trump revela el “tratamiento”:

“Apaga las noticias falsas. Reza tus oraciones y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light como yo y verás una diferencia notable en tu vida”.

El origen del llamado “síndrome de trastorno de Trump”

Trump ha utilizado durante años la expresión “síndrome de trastorno de Trump” para referirse de forma despectiva a sus críticos. El concepto deriva del llamado “síndrome de trastorno de Bush”, acuñado en 2003 por el columnista Charles Krauthammer, quien lo definió como una reacción desproporcionada hacia la presidencia de George W. Bush.

Varios de los artistas incluidos en el video han mantenido enfrentamientos públicos con Trump. Robert De Niro, por ejemplo, lo calificó anteriormente como una “amenaza existencial para nuestras libertades y nuestra seguridad”, mientras que Whoopi Goldberg llegó a afirmar que el republicano buscaba convertirse en un “dictador de por vida”. Por su parte, Julia Roberts participó durante la campaña presidencial de 2024 en un video de apoyo al voto femenino impulsado por Vote Common Good.

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