Enrique Borja advierte a Inglaterra de cara al duelo en el Estadio Azteca: “El balón no te pide cuenta bancaria”

Parece que fue ayer cuando Enrique Borja vistió la camiseta de la selección de México y a 60 años del histórico choque entre ingleses y mexicanos en el Wembley de 1966, uno de los integrantes de aquella selección mundialista, Enrique Borja, levanta la voz. El ídolo cree firmemente que el Tri tiene las condiciones necesarias para vencer a los ingleses este próximo domingo.

Por esa razón, al comparar el valor de cada una de las dos selecciones en el mercado de fichajes —donde, según datos del portal Transfermarkt los ingleses tienen una nómina siete veces mayor a la mexicana—, Borja expuso que el domingo en la cancha del Estadio Azteca el balón no pedirá cartera y tampoco acta de nacimiento.

Qué ilusión ver a la gran leyenda del fútbol mexicano Enrique Borja , en plena forma y emocionado de apoyar a nuestra selección mexicana. ?pic.twitter.com/2GtxoTGMx7 — Monica Garza (@monicagarzag) June 11, 2026

“Nada más te digo una cosa: el balón no te pide acta de nacimiento, no te pide pasaporte y no te pide cuenta bancaria. Al balón le vale gorro todo eso, y por eso el fútbol es así. Ya tuvimos varios ejemplos en este torneo con ofertas fuertes y equipos importantes. ¿Por qué no pensar en ganar?”, sentenció el exgoleador.



Un recuerdo histórico y la exigencia de goles

El histórico artillero recordó el enfrentamiento de hace 60 años en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, donde el Tri dio un gran partido a pesar de caer 2-0. Sin embargo, aseguró que el escenario actual obliga a escribir una historia muy diferente en el Coloso de Santa Úrsula.



“Lo único que pido es que en el Azteca, con Javier Aguirre, metan goles. Que sea Raúl (Jiménez), Quiñones, la ‘Hormiga’ (González) o Santi (Giménez), el que quieras, pero que metan goles y ganemos. Sería extraordinario por el momento que vive México y muy importante por el nivel que trae Inglaterra, que tiene jugadores muy peligrosos”, añadió.



“EN LA SELECCIÓN, NO HAY SUPLENTES”



Para cerrar, Borja aplaudió la gestión que han hecho Javier Aguirre y Rafael Márquez al frente del banquillo nacional, destacando la fuerte competencia interna que se vive en el vestidor tricolor, donde el rol de cada jugador es fundamental sin importar los minutos en la cancha.



“Inglaterra es un rival complicado, pero estamos en casa y con nuestro público. Los jugadores deben pensar en qué van a hacer cuando jueguen, no en cuántos minutos van a tener. En la Selección Nacional no debe haber titulares o suplentes; todos los que portamos ese uniforme somos titulares. El que te pone a jugar es Javier y su cuerpo técnico con Rafa. Cualquiera que entre, lo hace con esa mentalidad”, concluyó.

Enrique Borja está seguro de que el domingo las figuras de Inglaterra no impresionarán a la selección de México. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

LOS NOMBRES NO IMPORTAN

De cara al trascendental partido del próximo domingo en el Estadio Azteca, la leyenda del fútbol mexicano, Enrique Borja, lanzó un contundente mensaje: en la cancha los nombres no juegan y el peso de la localía será el factor clave para derrotar a Inglaterra.



Borja restó importancia a las actuales figuras del conjunto británico, como Harry Kane o Jude Bellingham, recordando que en su época le tocó encarar a leyendas de la talla de los hermanos Bobby y Jack Charlton. Para el exdelantero, la clave del triunfo radicará en el manejo mental y en el control de los diferentes escenarios que se vivan en el Coloso de Santa Úrsula.



“La única diferencia que veo ahora es que en esa ocasión nos metieron dos goles. Si queremos luchar por algo parecido, hay que hacerlo, pero primero hay que ganar a Inglaterra”, señaló Borja, haciendo un paralelismo con el Mundial de 1966. “A diferencia de cuando fuimos a su país, ahora nosotros somos locales; el público que antes los apoyaba a ellos, ahora está con nosotros”.



El histórico goleador destacó el valor cultural de México y el rol fundamental que jugará la afición desde las tribunas para inclinar la balanza a favor del combinado nacional.



Enrique Borja es uno de los jugadores que vistió la camiseta nacional en el Mundial de Inglaterra en 1966 y a 60 años de distancia considera que este domingo se puede vencer a los ingleses. Crédito: Bippa | AP

“Somos México y estamos orgullosísimos de nuestro país. Esta es una gran ventana al mundo para demostrar nuestra historia, cultura, gastronomía, música y deporte, pero sobre todo, a nuestra gente. Eso es lo que tenemos que hacer pesar”, enfatizó.



Finalmente, Borja aplaudió la madurez del actual plantel mexicano para lidiar con el entorno y las críticas previas al encuentro. “Los jugadores ya lo entendieron: hicieron de la presión su aliada. Entonces, vale la pena seguir para adelante”, concluyó.



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