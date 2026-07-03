Horóscopo de hoy para Capricornio del 3 julio de 2026

Es probable que recibas el respaldo de un familiar para emprender tu propio negocio, y también existe la posibilidad de que puedas hacer realidad el sueño de tener tu propia casa. El legado de trabajo y esfuerzo transmitido por tus ancestros te brinda una base sólida para buscar tu sustento.

Horóscopo de amor para Capricornio Escoge tus palabras con cuidado, tu habilidad para comprometerte no se ve, y cualquier exabrupto o comportamiento errático no serán bien recibidos por aquellos que más te importan. Si le pides a tu compañero que te entienda, no esperes que te de las respuestas, tu siempre eres el arquitecto de tu propio destino.

Horóscopo de dinero para Capricornio Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.