¡Pánico al espionaje! Inglaterra altera su logística en México por orden de Thomas Tuchel

La selección de Inglaterra modificó su agenda de trabajo en la Ciudad de México, supuestamente por temor a ser espiada en su preparación para el duelo del próximo domingo contra la selección de México, el cual definirá qué escuadra avanza a la fase de octavos de final en el Mundial 2026.



De acuerdo a la logística que había programado el técnico del cuadro inglés, Thomas Tuchel, hubo cambios de última hora. Así lo estableció una nota publicada por el diario Daily Mail Sport, la cual reportó que la escuadra de los Three Lions no viajó directamente a territorio mexicano, sino que regresó a su concentración en la ciudad de Kansas City.

England will delay their trip to Mexico City for their crunch last-16 match with Mexico ? amid concerns over SPYING. The Three Lions returned to their Kansas City base from Atlanta following their dramatic 2-1 victory over DR Congo on Wednesday night, rather than heading pic.twitter.com/RqT2bpXUqo — Daily Mail Sport (@MailSport) July 2, 2026



Se esperaba que, después de derrotar a la República Democrática del Congo en la ciudad de Dallas, Texas, el equipo viajara directamente a la capital azteca; sobre todo para ahorrar horas de vuelo por la mayor cercanía del territorio texano en comparación con Kansas.



El rotativo inglés señaló que la preocupación de Tuchel es que sus planes tácticos puedan ser filtrados a la selección de México. Por esa razón se eligieron las instalaciones de los Pumas de la UNAM, en la zona de la Cantera, ya que ahí podrán controlar el acceso de la gente más cercana al equipo inglés y evitar la presencia de personas extrañas.



Tuchel tiene la intención de mantener en absoluto secreto la formación que saltará a la cancha —con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Noni Madueke y Marcus Rashford— con la finalidad de hacerle el mayor daño posible a México.



La concentración en Kansas City ofrece a Inglaterra un lugar que consideran más controlado y protegido para definir su estrategia. Desde ahí, el equipo ha podido moverse durante el Mundial sin tener que realizar vuelos demasiado largos, una de las razones logísticas por las que eligieron esa sede como base principal. Sin embargo, la cercanía del partido ante México cambió el tono de la preparación.

Medios ingleses como Daily Mirror y Daily Express siguen revelando más detalles sobre el plan de Inglaterra para mantener en secreto su hotel de concentración en la CDMX. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 2, 2026



En el entorno inglés existe la percepción de que la altitud de la Ciudad de México y la presión de la afición local jugarán un papel en su contra, por lo que el aislamiento y el misterio táctico son sus mejores armas para sobrevivir a una auténtica olla de presión.

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