CDC instan a la población a prevenir las picaduras de mosquitos: esta es la razón

Las autoridades sanitarias advierten sobre la llegada de la temporada del virus del Nilo Occidental, caracterizada por una cantidad de casos confirmados que supera significativamente la media de años anteriores.

Hasta el 30 de junio de 2026, se han reportado 48 casos de este virus en 23 estados. Arizona es el estado más afectado, con 32 casos, 29 de los cuales en el condado de Maricopa.

De los casos reportados, 38 se consideran graves y se han registrado cuatro muertes en Maricopa. Los grupos de mayor riesgo incluyen adultos mayores de 60 años y personas con condiciones médicas subyacentes.

“Estos hallazgos nos recuerdan que la temporada de mosquitos ya está en pleno apogeo”, declaró la Dra. Erin Staples, experta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en enfermedades transmitidas por insectos. “Mientras las familias se reúnen al aire libre para celebrar el Día de la Independencia, animamos a todos a disfrutar de las fiestas tomando medidas sencillas para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos de las picaduras de mosquitos”, recogió sus declaraciones Associated Press (AP).

El virus del Nilo Occidental fue identificado por primera vez en EE.UU. en 1999 y ha presentado picos epidemiológicos significativos, destacando el año 2003 con casi 10,000 casos reportados.

Medidas preventivas

Los CDC han instado a la población a tomar precauciones, incluyendo el uso de repelentes de insectos y la eliminación de agua estancada para reducir la población de mosquitos.

“Incluso una tapa de botella volcada puede contener suficiente agua para que se reproduzcan los mosquitos”, dijo Melissa Kretschmer, funcionaria del departamento de salud del condado de Maricopa, que incluye Phoenix. “Es importante que eliminemos estos criaderos que pueden formarse después de la lluvia o al regar las plantas”.

Se recomienda a los ciudadanos usar ropa adecuada, aplicar repelente con DEET (N,N-dietil-meta-toluamida) y evitar actividades al aire libre al amanecer y al atardecer.

Alerta con los síntomas

Los científicos afirman que muchas personas —quizás decenas de miles cada año— están infectadas, pero no lo saben porque no presentan síntomas, o solo síntomas leves como dolores de cabeza, dolores corporales, dolor en las articulaciones, vómitos, diarrea y erupciones cutáneas.

Solo en casos graves, el daño al sistema nervioso central provoca una inflamación potencialmente mortal del cerebro o la médula espinal. Son los adultos mayores de 60 años y las personas con enfermedades preexistentes o sistemas inmunitarios debilitados quienes corren el mayor riesgo de sufrir estas complicaciones.

Sin tratamientos particulares

No existe un tratamiento específico que elimine el virus del Nilo Occidental, pero sí hay atención de soporte para aliviar los síntomas y manejar los casos graves.

El reposo, los líquidos y los analgésicos de venta libre pueden ayudar; si la enfermedad se vuelve neurológica o más seria, suele requerir hospitalización y tratamiento sintomático como sueros intravenosos y cuidados de apoyo.

Qué se hace en la práctica

En casos leves: reposo, hidratación y control del dolor o la fiebre.

En casos graves: hospitalización para vigilancia, líquidos intravenosos y manejo de complicaciones neurológicas si aparecen.

Los antibióticos no sirven contra este virus, porque no actúan sobre infecciones virales.

Cuándo buscar atención

Si hay fiebre alta, confusión, debilidad marcada, rigidez de cuello, temblores o dificultad para caminar, conviene atención médica urgente, porque esos signos pueden sugerir una forma neuroinvasiva.

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