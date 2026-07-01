Prescripción inadecuada: pacientes con sinusitis a menudo reciben antibióticos, aun cuando no los necesitan

Un estudio reciente de la Clínica Mayo, publicado en la revista Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology, ha examinado la prescripción de antibióticos para pacientes con sinusitis aguda, revelando que muchos no cumplen con los criterios establecidos para su uso.

Los hallazgos, tras examinar 1,000 consultas seleccionadas al azar, mostraron que solo el 67.6% de las consultas cumplió con los criterios recomendados, a pesar de que un 89.2% recibió antibióticos. Esto incluye un 80.2% de consultas donde no se cumplían las pautas.

Consecuencias de una prescripción inadecuada

Los resultados indican que casi la mitad de las prescripciones (49.2 %) alinearon la selección y duración de antibióticos con las guías clínicas.

Factores como la tos y síntomas que duraron de siete a nueve días fueron identificados como predictores de la prescripción inapropiada.

“En la literatura se han identificado muchos factores que pueden contribuir a la prescripción inadecuada, entre ellos, pero no limitándose a, la incertidumbre diagnóstica, las expectativas del paciente y la presión sobre los profesionales sanitarios para satisfacer las demandas de los pacientes”, escribieron los autores del estudio.

Control de uso de antibióticos

Los autores del estudio sugieren que estos hallazgos pueden servir para establecer parámetros de referencia y optimizar la prescripción de antibióticos, contribuyendo a un mejor manejo de la sinusitis aguda en la práctica clínica.

Las guías de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología, referenciadas por el Centro de Investigación y Política sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP, de la Universidad de Minnesota), recomiendan antibióticos cuando los síntomas de la sinusitis persisten durante 10 días o más, cuando son graves durante tres días o más, o cuando empeoran dentro de los 10 días posteriores a una mejoría inicial.

Alternativas a los antibióticos

Hay varias alternativas a los antibióticos para tratar la mayoría de los casos de sinusitis aguda, especialmente cuando la sospecha es viral o los síntomas son leves o moderados.

Opciones no antibióticas principales:

Lavados nasales con solución salina isotónica o hipertónica: mejoran la limpieza de moco y alivian la congestión y la descarga nasal.

Corticoides intranasales (sprays): reducen la inflamación mucosa y mejoran los síntomas nasales; se usan habitualmente 10–21 días como tratamiento adyuvante.

Analgésicos/antiinflamatorios orales (paracetamol, ibuprofeno): alivian dolor facial, cefalea y fiebre.

Descongestionantes tópicos u orales (uso corto): pueden aliviar temporalmente la obstrucción nasal; los vasoconstrictores tópicos no deben emplearse más de 3–5 días para evitar efecto rebote.

Humidificación y medidas de confort (vapor, paños calientes, hidratación, dormir con la cabeza elevada): apoyo sintomático que facilita la mejoría.

Cuándo considerar corticoides orales u otras medidas:

En adultos seleccionados con síntomas moderados-severos o con rinitis alérgica concomitante, un corto ciclo de corticoides orales puede mejorar síntomas en el corto plazo, pero debe valorarse riesgo/beneficio.

En casos con sospecha de complicaciones o empeoramiento (fiebre alta persistente, edema periocular, síntomas neurológicos, empeoramiento tras 7–10 días), se debe reevaluar al paciente y considerar antibiótico o derivación.

Evidencia y pauta práctica:

La mayoría de las rinosinusitis agudas son virales y remiten con medidas de soporte; el uso rutinario de antibióticos no está justificado en la mayoría de casos.

Las medidas locales (lavados nasales y sprays nasales de corticoide) y el tratamiento sintomático son las recomendaciones iniciales en guías y consensos.

Consejos prácticos para pacientes:

Hacer lavados nasales 1–3 veces/día con solución salina comercial o preparada correctamente; evitar aguas no estériles.

Si usa descongestionantes tópicos, limitar a 3–5 días y no combinarlos con uso prolongado.

Buscar atención si hay fiebre alta prolongada, empeoramiento después de 7–10 días, signos de complicación o si los síntomas incapacitan.

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