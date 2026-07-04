Stevie Nicks fue la estrella que cantó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Cuando se trata de una ceremonia nupcial repleta de estrellas, el elenco debe estar a la altura. Y Taylor Swift y Travis Kelce lo sabían bien. Por eso, para su esperada boda del pasado viernes en el Madison Square Garden, la pareja eligió a una de las figuras más emblemáticas de la música: Stevie Nicks.

La legendaria vocalista de Fleetwood Mac ofreció una actuación mágica durante la boda, Así lo confirmaron los presentadores de Good Morning America, Robin Roberts, Michael Strahan y George Stephanopoulos, quienes estuvieron entre los asistentes.

“Podemos confirmar que sí, Stevie Nicks actuó”, afirmó Roberts durante la transmisión del sábado.

Una amistad de años que floreció en el altar

La conexión entre Swift y Nicks no es nueva. La admiración mutua entre ambas artistas se remonta a una actuación conjunta en los premios Grammy de 2010. Desde entonces, su vínculo se fortaleció al punto que Nicks escribió un poema como prólogo para el álbum de Swift de 2024, “The Tortured Poets Department”.

Además, el apoyo de Nicks a la relación de Swift y Kelce ha sido público. En una entrevista con Rolling Stone en 2024, la cantante de Fleetwood Mac expresó: “Ella está en un buen momento ahora mismo, y creo que tiene un buen hombre. Espero que se enamoren cada vez más y que vivan juntos hacia el atardecer“.

Un cartel de Taylor Swift en la entrada de invitados del Madison Square Garden, antes de la boda que, según se informó, se celebraría entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Travis Kelce, el jueves 2 de julio de 2026 en Nueva York.

Crédito: Photo by Evan Agostini/Invision/AP.

Ese deseo se cumplió el viernes, cuando Nicks se convirtió en la invitada musical estelar de una boda que reunió a cerca de 1.000 personas en el emblemático recinto neoyorquino.

Aunque el Madison Square Garden es conocido por albergar conciertos masivos y eventos deportivos, la ceremonia fue descrita por los asistentes como sorprendentemente íntima. Stephanopoulos comentó que fue “un jardín dentro del Garden” y “tan íntima como podía ser posible teniendo en cuenta que se celebraba en el Madison Square Garden”.

La pareja, que anunció su compromiso el 26 de agosto de 2025 con la publicación “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, optó por que Adam Sandler oficiara la ceremonia. Los hermanos de ambos fueron los únicos miembros del cortejo nupcial, y los novios lucieron diseños de Dior.

La actuación de Nicks, que según fuentes incluyó temas emblemáticos de Fleetwood Mac, fue el broche de oro para una boda que ya es considerada uno de los eventos del año. La historia de amor entre la estrella del pop y el tight end de los Chiefs, que comenzó a sonar con fuerza en 2023, encontró su final de cuento de hadas con la bendición musical de una de las voces más inolvidables de la historia del rock.

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