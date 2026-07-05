Lupita Nyong’o desata la fiebre mundialista en redes y muestra su apoyo a México

La actriz ganadora del Oscar, Lupita Nyong’o, se convirtió en una de las figuras más comentadas en la previa del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, que se disputa este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca.

En un video que se viralizó rápidamente en sus redes sociales, la intérprete aparece portando con orgullo la camiseta de la selección mexicana mientras grita el ya emblemático “¡Vamos México!”, acompañada de su compañero de reparto, el actor británico Tom Holland, quien por su parte lucía la playera inglesa, dejando clara su rivalidad.

El contexto de esta interacción no es casualidad. Ambos actores se encuentran en plena gira promocional de su nueva película, “The Odyssey”, la ambiciosa superproducción dirigida por Christopher Nolan que tiene previsto su estreno en cines para el próximo 17 de julio de 2026.

La promoción del filme coincidió con la celebración del Mundial en México, lo que permitió a los actores interactuar con los símbolos deportivos de ambos países y generar un gran revuelo entre los aficionados.

El gesto de apoyo de Lupita Nyong’o reavivó el interés sobre su origen. La actriz nació en la Ciudad de México, aunque siempre ha mencionado que se considera un poco más keniana que mexicana.

Su nacimiento en México fue resultado del exilio político de su padre, Peter Anyang Nyong’o, quien se mudó con su familia para escapar de la persecución en Kenia. A pesar de haber vivido episodios de discriminación en su adolescencia en el país, la actriz ha mantenido un fuerte vínculo con México, especialmente a través de su gastronomía.

De hecho, ha regresado, en varias ocasiones, para disfrutar del país y reencontrarse con la cultura.

Promoción de la película

El video de Lupita Nyong’o y Tom Holland se enmarca en la estrategia promocional de “The Odyssey”, una adaptación del poema épico griego atribuido a Homero.

El filme cuenta con un elenco internacional de primer nivel: Matt Damon interpreta a Odiseo; Anne Hathaway, a Penélope; Zendaya da vida a Atenea; y Robert Pattinson, a Antínoo. Lupita Nyong’o asume un doble desafío actoral interpretando a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra, mientras que Tom Holland da vida a Telémaco, hijo de Odiseo.

La cinta se estrenará el próximo 17 de julio en Estados Unidos, mientras que el 16 de estrenará en algunos países de América Latina.

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