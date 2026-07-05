Tiroteo durante los fuegos artificiales del 4 de Julio deja ocho heridos, incluidos cuatro niños, en Nueva York

Las celebraciones por el Día de la Independencia en Nueva York terminaron marcadas por la violencia luego de que al menos ocho personas, entre ellas cuatro niños, resultaran heridas en un tiroteo registrado la noche del sábado en Coney Island, en el distrito de Brooklyn.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que los agentes acudieron alrededor de las 10:37 p.m. a la cuadra 2900 de West 31st Street tras recibir reportes de disparos cerca del paseo marítimo, donde numerosas personas observaban el espectáculo de fuegos artificiales, de acuerdo con el New York Post.

Cuatro niños figuran entre las víctimas

Las autoridades indicaron que los heridos son un hombre de 37 años, otro de 33, una mujer de 25 años, una mujer de 21 años, un adolescente de 14 años, un niño de 12 años, otro de 7 años y un menor de 6 años.

Según la información preliminar difundida por la policía, la mujer de 21 años permanece en estado crítico, mientras que las otras siete víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona y se encuentran estables.

Medios locales informaron que el hombre de 33 años y la mujer de 21 recibieron disparos en el pecho. La mujer de 25 años y los menores de 7, 12 y 14 años sufrieron heridas en las piernas o los muslos. El niño de 6 años fue alcanzado por un disparo en el abdomen y el hombre de 37 años recibió un impacto en el hombro.

La policía recuperó un arma, pero no hay detenidos

El NYPD confirmó que recuperó un arma de fuego en el lugar de los hechos. Sin embargo, hasta la mañana del domingo no se habían realizado arrestos ni se había identificado a un sospechoso.

La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quién o quiénes dispararon contra la multitud.

El tiroteo ocurrió en una jornada en la que las celebraciones del 4 de Julio también estuvieron marcadas por otro incidente en la ciudad.

Durante el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s se registró un incendio sobre el Puente de Brooklyn, lo que obligó a la movilización de equipos de emergencia. Videos compartidos en redes sociales mostraron una columna de humo elevándose mientras continuaban los fuegos artificiales sobre el East River.

El fuego fue extinguido alrededor de las 10:00 p.m. y, tras concluir el espectáculo, permanecían vehículos de emergencia en el puente.

Nueva York enfrenta una intensa ola de calor

Los hechos ocurrieron mientras Nueva York y gran parte de la costa este de Estados Unidos continúan bajo una intensa ola de calor.

La ciudad registró temperaturas cercanas a los 100 grados Fahrenheit durante varios días consecutivos, lo que incrementó la demanda eléctrica. La empresa Con Edison había pedido previamente a algunos residentes de Brooklyn y Queens reducir el consumo de energía para evitar sobrecargas en la red.

Además, las autoridades de Nueva Jersey informaron que al menos 19 personas han fallecido por causas presuntamente relacionadas con las altas temperaturas, la mayoría en viviendas sin aire acondicionado, aunque también se reportaron víctimas encontradas en la vía pública o dentro de vehículos estacionados.

La policía de Nueva York mantiene abierta la investigación del tiroteo y no ha divulgado información sobre posibles responsables.

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