Gobierno de Trump viola derecho a libertad de expresión tras queja por operativos de ICE, acusa demanda

El 26 de enero de 2026, el ciudadano David Streever envió un correo electrónico al entonces director en funciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd M. Lyons, para reclamar por la muerte de dos personas en operativos migratorios en Minneapolis.

“Eres un ser humano monstruoso y pasarás a la historia como el Reinhard Heydrich estadounidense, el carnicero”, decía el correo de Streever, quien no ocultó su nombre ni su fotografía. “La forma en que proteges la ejecución evidente en Minnesota, incluso mientras vemos los videos, te llevará a tu perdición. Incluso Trump se volverá contra ti antes del final, y serás un hombre triste y despreciado que se consume por la vergüenza de su patética debilidad”.

La carta que rechazaba la reacción de agentes migratorios en protestas por operativos en Minnesota derivó en una persecución contra Streever, quien a los cinco meses fue buscado por agentes de ICE en su vivienda en Nueva York, señalándolo por amenazar a Lyons, pero ahora una demanda ante la Corte de Distrito de Washington, D.C., acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, de atacar la libertad de expresión.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amenaza activamente esa libertad, persiguiendo y tomando represalias contra personas como el demandante David Streever por ejercer su derecho fundamental a criticar a uno de los oficiales de policía de más alto rango en los Estados Unidos”, dice la demanda presentada ese lunes. “Nuestra Constitución no tolera semejante abuso de autoridad”.

David Streever vive en Rochester, Nueva York. Crédito: fire.org | Cortesía

Los acusados son el actual secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; David Venurella, oficial a cargo de ICE; Jennifer Fenton, directora asociada de ICE; John Doe, agente especial a cargo de ICE; David Brodie, agente especial de ICE; Abbi Henry, agente especial de ICE, y Trevor Pitts, también agente especial de ICE.

La demanda de Streever fue presentada por la Foundation for Individual Rigths and Expression (FIRE), que publicó un video sobre la visita de los agentes de ICE a la vivienda del demandante, así como el correo electrónico enviado a Lyons.

“Los agentes especiales del ICE, David Brodie y Abbi Henry, visitaron la casa de Streever en Rochester y supieron por su esposa que Streever estaba de viaje por el norte de Europa con su hija de siete años”, agega la demanda. “Los agentes le dijeron a la esposa de Streever que él ‘podría o no haber enviado un correo electrónico amenazando’ al Director de ICE y le dejaron una ominosa ‘ADVERTENCIA’ dirigida a Streever”.

El demandante Streever es autor, periodista y padre de dos hijos, y está casado con la reverenda Hilary Streever, sacerdotisa episcopal, con quienes vive en Rochester, Nueva York, indica la demanda.

El proceso judicial busca que el tribunal prohíba las “acciones inconstitucionales” del DHS y sus agentes, ante una posible violación a la Primera Enmienda, además de impedir que tales acciones se repitan contra otras personas.

“El Tribunal tiene autoridad para dictar la medida cautelar solicitada conforme a la Ley de Sentencias Declarativas”, dice la demanda. “Esta acción se rige por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Ley de Sentencias Declarativas”.