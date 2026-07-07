Horóscopo de hoy para Libra del 7 julio de 2026

Los tránsitos planetarios alientan el intercambio, la vida social y las actividades en conjunto. Además, correrán aires favorables para los reencuentros, así que aprovecha para dejar atrás viejas enemistades y permitir que las intenciones positivas de los demás lleguen hasta ti.

Horóscopo de amor para Libra Te ves errático y estresado es difícil mantener bajo control la hostilidad que sientes. Evita hacer acusaciones injustas contra las personas que dices que quieres. Necesitas escoger tus palabras con mucho cuidado de otra forma puedes causar resentimiento en otros, aun cuando en realidad no pretendías lastimarlos.

Horóscopo de dinero para Libra El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.