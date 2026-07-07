Irán rechaza negociar un acuerdo final con EE.UU. mientras Trump mantenga amenazas

Irán advirtió este martes que no iniciará negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos mientras Donald Trump continúe recurriendo a amenazas militares contra la República Islámica, un nuevo episodio que pone en riesgo el frágil proceso diplomático iniciado tras la firma del memorando de entendimiento entre ambos países.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, recordó que el documento firmado el pasado 17 de junio establece condiciones específicas antes de avanzar hacia un pacto permanente.

“El párrafo 13 del Memorando de Entendimiento es claro: las negociaciones sobre el acuerdo final no comenzarán mientras continúen las amenazas. Respeten su firma”, escribió el canciller iraní en la red social X, en un mensaje acompañado por imágenes del funeral del fallecido líder supremo Alí Jameneí y una muestra de respaldo popular al gobierno iraní.

Araqchí añadió que ni la población iraní ni las Fuerzas Armadas del país “se dejarán intimidar por ninguna amenaza”, en una respuesta directa a las declaraciones realizadas un día antes por el presidente estadounidense.

Así, la combinación de amenazas militares, incidentes marítimos y nuevas sanciones complica el futuro de las negociaciones entre Washington y Teherán.

Mientras Estados Unidos sostiene que aún busca un acuerdo que limite el programa nuclear iraní y reduzca las tensiones regionales, Irán insiste en que cualquier negociación de fondo requiere el cumplimiento estricto del memorando firmado hace apenas tres semanas y el cese de las amenazas militares.

Trump reitera advertencia militar

Durante una comparecencia en la Casa Blanca, Donald Trump insistió en que Washington busca cerrar un acuerdo con Teherán, aunque dejó abierta la posibilidad de una nueva ofensiva militar si las negociaciones fracasan.

“Vamos a llegar a un acuerdo o terminaremos el trabajo”, afirmó el mandatario estadounidense. “Podemos derribar sus puentes en una hora. Podemos dejar fuera de servicio su suministro energético… Preferiría lograr un acuerdo porque no quiero afectar a 91 millones de personas”.

Las declaraciones representan una nueva escalada verbal apenas unos días después de concluir otra ronda de conversaciones indirectas entre ambos gobiernos, que terminó sin avances públicos hacia un acuerdo definitivo pese al alto el fuego de 60 días alcanzado tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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