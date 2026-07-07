“No me parecía apropiado”: La razón por la que Lele Pons no celebró su cumpleaños

La creadora de contenido e influencer venezolana, Lele Pons, conmovió a sus seguidores al revelar que decidió cancelar por completo las celebraciones de su cumpleaños número 30. La decisión responde al luto debido a la tragedia humanitaria que atraviesa su país, Venezuela, tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la artista explicó que, aunque cumplió 30 años la semana pasada, no sintió que fuera el momento ni el escenario adecuado para festejar mientras miles de sus compatriotas enfrentan las graves consecuencias del desastre natural.

“La semana pasada fue mi cumpleaños número 30, pero no me parecía apropiado celebrarlo con todo lo que está sucediendo en Venezuela. Hay un momento para todo. Los amo”, expresó de manera sincera la influencer.

Sus palabras estuvieron acompañadas por un carrusel de fotos sencillas en las que se le ve sosteniendo un modesto cupcake de cumpleaños y compartiendo junto a su hija, un gesto que aprovechó para agradecer las muestras de cariño y felicitaciones de sus fanáticos por esta nueva vuelta al sol.

Solidaridad activa en redes y en el terreno

Más allá de un mensaje de empatía, Pons decidió pasar a la acción. Desde el momento del desastre, la venezolana dio un giro radical a sus perfiles en redes sociales, utilizándolos de manera exclusiva para amplificar los llamados de ayuda y visibilizar la situación de emergencia que viven los afectados.

Asimismo, la creadora de contenido ha estado involucrada directamente en las labores de asistencia fuera de las pantallas. En los últimos días, se le ha visto trabajando activamente como voluntaria en el centro de acopio de la organización Global Empowerment Mission, ubicado en Doral, Florida.

Allí, Pons ha dedicado jornadas a empacar suministros básicos y cajas de ayuda humanitaria que serán enviadas directamente a las zonas más impactadas en Venezuela.

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