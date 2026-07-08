Andy García recibirá el Premio a la Trayectoria de la Fundación Imagen

La Fundación Imagen anunció que el respetado artista Andy García será el galardonado con el prestigioso Premio a la Trayectoria (Lifetime Achievement Award) durante la 41.ª edición anual de los Premios Imagen.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo viernes 21 de agosto de 2026 en el hotel Beverly Hilton, ubicado en Beverly Hills, en una noche donde se entregarán más de 33 galardones en diversas categorías.

Con una carrera duradera, García se ha consolidado como una de las figuras más respetadas de la industria cinematográfica. Su trayectoria está marcada por interpretaciones icónicas y un profundo compromiso con la inclusión, impulsando de forma constante las voces latinas tanto delante como detrás de las cámaras.

A lo largo de los años, el actor ha acumulado nominaciones a los premios Oscar, Golden Globes y Emmy, además de cosechar éxitos musicales galardonados con los premios Grammy y Latin Grammy.

“Andy García representa lo mejor de lo que la Fundación Imagen ha buscado celebrar durante más de cuatro décadas”, destacó Helen Hernández, fundadora y presidenta de la organización en un comunicado

El reconocimiento coincide con un momento cumbre para el artista, quien recientemente estrenó en el Festival de Cine de Cannes 2026 su largometraje “Diamond“ —del cual es guionista, director y protagonista—, por la que recibió una ovación de pie de nueve minutos.

Por su parte, García expresó su profunda gratitud. “Este premio es especialmente significativo porque celebra no solo mi trayectoria, sino también a los numerosos artistas, mentores y públicos que han formado parte de ella. Nuestra cultura hispana compartida alberga muchas historias importantes capaces de reflejar la riqueza de nuestra identidad”, expresó en un comunicado.

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