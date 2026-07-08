Cómo dormir fresco en verano y sin abusar del aire acondicionado

Cuando el verano alcanza las altas temperaturas, lo lógico es poner el aire acondicionado al máximo y durante todo el día. Sin embargo, expertos en trucos caseros proponen una técnica para evitar que el consumo eléctrico arruine tus planes para refrescarte y dormir cómodo.

Se trata de un antiguo método, conocido como el “truco egipcio”, y que está ganando popularidad en redes sociales. Se basa en un principio físico conocido desde hace siglos y puede ayudar a mantener una sensación de frescor sin necesidad de mantener el aire acondicionado encendido toda la noche.

Lee también: Cómo elegir un buen colchón para dormir bien: 5 consejos

¿Qué es y cómo funciona el método egipcio para dormir fresco?

Consiste en humedecer ligeramente la sábana con agua fresca mediante un pulverizador antes de acostarse. No se trata de empaparla hasta dejarla goteando, sino de rociarla de manera uniforme para que quede fresca y húmeda.

A medida que transcurre la noche, esa humedad comienza a evaporarse. Durante ese proceso, el agua necesita absorber energía para convertirse en vapor y toma ese calor del entorno más cercano, incluida la superficie de la cama y el cuerpo.

Como resultado, la temperatura percibida disminuye de forma gradual, generando una sensación de mayor frescura.

Este mecanismo de enfriamiento por evaporación es el mismo principio que utiliza el cuerpo cuando suda para regular su temperatura.

El nombre de “método egipcio” se atribuye a prácticas utilizadas en el antiguo Egipto, donde las altas temperaturas del desierto obligaban a buscar soluciones para hacer más llevaderas las noches.

Actualmente, el procedimiento sigue siendo el mismo, aunque resulta mucho más práctico utilizando un atomizador o pulverizador para controlar la cantidad de agua aplicada.

Te puede interesar:

· Cáscaras de papa con bicarbonato: el truco casero que elimina óxido y limpia sin químicos

· No tires el papel de aluminio usado: aquí tienes 8 trucos caseros para aprovecharlo

· Las latas de atún son un tesoro: 3 trucos para reutilizarlas