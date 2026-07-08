Messi encabeza la convocatoria del MLS All-Star Game 2026; ¿cuándo y dónde será el juego contra las estrellas de la Liga MX?

La Major League Soccer dio a conocer la convocatoria oficial para el MLS All-Star Game 2026, un plantel que reúne a futbolistas con protagonismo reciente en la Copa Mundial de la FIFA 2026, figuras consolidadas de la liga y jóvenes que atraviesan un importante crecimiento en el futbol norteamericano.

El encuentro se disputará el próximo 29 de julio en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC, donde el representativo de la MLS volverá a enfrentarse a un equipo de estrellas de la Liga MX, uno de los duelos más esperados del calendario entre ambas competiciones, aunque la liga azteca aún no revela a sus convocados.

Today @MLS and @adidas are unveiling the 2026 MLS All-Star jersey which will be worn by the MLS All-Stars during the 2026 MLS All-Star Game presented by @Chime on Wednesday, July 29 against the best of LIGA MX in Charlotte. Available for purchase at https://t.co/3fnj2LvUc8, the? pic.twitter.com/NmcoRFAqDU — MLS Communications (@MLS_PR) July 8, 2026



Messi lidera un plantel con figuras internacionales

Entre los nombres más destacados de la convocatoria aparece Lionel Messi, acompañado por jugadores de reconocimiento internacional como Son Heung-Min, Thomas Müller, Rodrigo De Paul, Evander, Petar Musa y Carles Gil.

Major League Soccer today announced the full roster for the 2026 @MLS All-Star Game presented by Chime, featuring World Cup standouts and several of the game’s rising young talents.https://t.co/5MWvQlF3aF — MLS Communications (@MLS_PR) July 8, 2026

La lista también integra a futbolistas que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre ellos Sebastian Berhalter, Steven Moreira, Matt Freese y el propio Petar Musa, reflejando el peso que ha adquirido la MLS en el panorama internacional.

Los primeros 11 convocados fueron definidos mediante la votación conjunta de aficionados, jugadores y medios de comunicación. Posteriormente, el entrenador del equipo de estrellas, Dean Smith, junto con la liga, completaron 15 lugares, mientras que el comisionado Don Garber otorgó dos selecciones adicionales: Julian Hall y Richie Laryea.

Julian Hall confirma su irrupción en la MLS

Uno de los casos más llamativos es el de Julian Hall, delantero de apenas 18 años del Red Bull New York, quien fue elegido por el comisionado de la liga.

Durante la temporada, Hall se convirtió en el jugador más joven en conseguir un triplete en la MLS y suma 13 participaciones de gol, producto de nueve anotaciones y cuatro asistencias, la cifra más alta entre futbolistas menores de 25 años.

En tanto, Richie Laryea fue reconocido después de disputar todos los partidos de la selección de Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y mantenerse como uno de los defensores más productivos de la liga.

La MLS apuesta por nuevas caras en el Juego de Estrellas

La convocatoria refleja una importante renovación generacional. De los 29 jugadores seleccionados, 18 recibirán su primera convocatoria al MLS All-Star, incluidos los novatos Lucas Herrington y Mbekezeli Mbokazi, quienes viven su temporada de debut en la liga.

Además, 13 integrantes del plantel participaron en el reciente Mundial representando a ocho países distintos, mientras que la convocatoria reúne jugadores de 15 nacionalidades provenientes de seis continentes.

Nashville SC domina la convocatoria

El Nashville SC es el club con mayor representación al aportar cuatro futbolistas: Hany Mukhtar, Andy Najar, Brian Schwake y Sam Surridge.

La designación llega en un momento destacado para el conjunto de Tennessee, que lidera la clasificación del Supporters’ Shield con 33 puntos y un registro de 10 victorias, un empate y tres derrotas.

Por su parte, Charlotte FC, sede del evento, tendrá por primera ocasión representantes en un MLS All-Star Game con Tim Ream, Pep Biel y Ashley Westwood.

Tim Ream vuelve 15 años después

Uno de los datos más llamativos de la convocatoria corresponde a Tim Ream, quien fue llamado nuevamente al MLS All-Star Game 15 años después de su primera aparición en la edición de 2011.

La diferencia entre ambas convocatorias iguala la mayor registrada en la historia del evento, compartiendo ese registro con Tim Howard, quien participó en las ediciones de 2002 y 2017.

Worthy of the crown. ?



Meet your squad for the 2026 MLS All-Star Game pres. by @chime. pic.twitter.com/YN5RNMAsEW — Major League Soccer (@MLS) July 8, 2026

Convocados al MLS All-Star Game 2026

Porteros

Maxime Crépeau (Orlando City SC)

Matt Freese (New York City FC)

Brian Schwake (Nashville SC)

Defensas

Max Arfsten (Columbus Crew)

Lucas Herrington (Colorado Rapids)

Richie Laryea (Toronto FC)

Anthony Markanich (Minnesota United FC)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC)

Steven Moreira (Columbus Crew)

Daniel Munie (San Jose Earthquakes)

Andy Najar (Nashville SC)

Jackson Ragen (Seattle Sounders FC)

Tim Ream (Charlotte FC)

Mediocampistas

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC)

Pep Biel (Charlotte FC)

Rodrigo De Paul (Inter Miami CF)

Evander (FC Cincinnati)

(FC Cincinnati) Carles Gil (New England Revolution)

Zavier Gozo (Real Salt Lake)

Hany Mukhtar (Nashville SC)

Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC)

Ashley Westwood (Charlotte FC)

Delanteros

Hugo Cuypers (Chicago Fire FC)

Anders Dreyer (San Diego FC)

Julian Hall (Red Bull New York)

Son Heung-Min (LAFC)

(LAFC) Lionel Messi (Inter Miami CF)

(Inter Miami CF) Petar Musa (FC Dallas)

(FC Dallas) Sam Surridge (Nashville SC)

¿Cuándo se jugará el MLS All-Star Game 2026?

El MLS All-Star Game 2026 se disputará el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, donde el equipo de estrellas de la MLS enfrentará a un combinado de la Liga MX, manteniendo un duelo que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales escaparates del futbol en Norteamérica.

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