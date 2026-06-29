Fichaje bomba en la MLS: Chicago Fire hace oficial la incorporación de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ya tiene nuevo equipo. El Chicago Fire hizo oficial este lunes la incorporación del delantero polaco, quien continuará su carrera en la MLS tras finalizar su etapa con el Barcelona.

El atacante de 37 años firmó un contrato por las próximas dos temporadas, por lo que permanecerá con la franquicia estadounidense hasta la campaña 2027-2028, donde ocupará una plaza de Jugador Franquicia, figura que permite a los clubes superar el límite salarial establecido por la liga.

Robert Lewandowski inicia un nuevo reto en la MLS

Después de cuatro temporadas con el Barcelona, Robert Lewandowski decidió emprender una nueva aventura en el futbol de Estados Unidos, donde buscará mantener el nivel goleador que lo convirtió en uno de los delanteros más destacados de su generación.

A lo largo de su carrera, el internacional polaco también defendió las camisetas del Lech Poznań, Borussia Dortmund y Bayern Múnich, clubes con los que conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.

Su llegada al Chicago Fire aún está sujeta a la obtención de la visa correspondiente y del Certificado de Transferencia Internacional, requisitos necesarios para quedar habilitado y debutar en la MLS.

Chicago Fire celebra la incorporación del delantero polaco

La directiva del Chicago Fire destacó el impacto que tendrá la llegada de Robert Lewandowski, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Su llegada refuerza nuestra ambición de competir por trofeos y eleva los estándares del club a alturas dignas de esta ciudad. Estamos ansiosos por trabajar con él y que Chicago vea de primera mano por qué es uno de los iconos deportivos más venerados del mundo”, afirmó Gregg Berhalter, director de futbol y entrenador del equipo.

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO ??



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player ? #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Con este fichaje, el conjunto de Illinois fortalece un proyecto que busca consolidarse entre los protagonistas de la Conferencia Este.

Lewandowski llega con una impresionante cuota goleadora

El nuevo refuerzo del Chicago Fire aterriza en la MLS con un palmarés respaldado por más de 700 goles entre clubes y selección nacional, además de una trayectoria en la élite del futbol europeo.

Su paso por el Barcelona cerró una etapa de cuatro temporadas en la que conquistó títulos y mantuvo una destacada producción ofensiva, antes de convertirse en agente libre al término de la campaña anterior.

La MLS sigue sumando figuras internacionales

La contratación de Robert Lewandowski confirma la apuesta de la MLS por incorporar futbolistas de talla internacional para elevar el nivel de la competencia y aumentar su proyección global.

El polaco se suma a la lista de incorporaciones destacadas del mercado de verano, en el que también llegó Antoine Griezmann al Orlando City, reforzando el crecimiento de una liga que continúa atrayendo a referentes del futbol europeo.

Con su fichaje por Chicago Fire, Robert Lewandowski también se perfila como uno de los nuevos rivales de Lionel Messi y Inter Miami, uno de los enfrentamientos que más expectativa generará durante la próxima temporada de la MLS.

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