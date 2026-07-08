Trump respaldó la puesta en marcha de estaciones de gasolina a bajo costo en varias ciudades

Con el objetivo de ofrecerle a la ciudadanía gasolina a un precio más económico, el presidente Donald Trump respaldó la puesta en marcha las denominadas gasolineras “Freedom Fuel”, las cuales fueron habilitadas en algunas ciudades del país.

De acuerdo con el sitio web de la red “Freedom Fuel”, 20 de esas estaciones de servicio están ubicadas en Pensilvania, en tanto que otras cinco se encuentran en Nueva Jersey.

Hasta el momento, trascendió que Freedom Fuel Network es una empresa privada, la cual opera con recursos propios y sin recibir ningún tipo de subsidios otorgados por el gobierno federal.

La Casa Blanca publicó un mensaje en la plataforma X, antes conocida como Twitter, dando a conocer los sitios dónde se ubican las estaciones de combustible a un precio inferior a como se venden en la mayor parte del territorio estadounidense.

“La PRIMERA gasolinera de Freedom Fuel Network ha llegado a Filadelfia, reduciendo el precio de la gasolina a $3.47 dólares para nuestro 47.º presidente.

El presidente Trump está liderando la iniciativa para bajar los precios de la gasolina este verano, lo que significa que usted tendrá más dinero en su bolsillo”, indicó.

La publicación está acompañada de un video donde varios ciudadanos expresan su agradecimiento al jefe de la nación por su esfuerzo de tratar que el costo de la gasolina sea algunos centavos inferior.

FREEDOM FUEL HAS ARRIVED. ????



The FIRST Freedom Fuel Network gas station has LANDED in Philadelphia, lowering the price at the pump to $3.47 for our 47th President.



President Trump is leading the charge to lower gas prices this summer – putting more money in your pocket. ? pic.twitter.com/lcrCuioQv5 — The White House (@WhiteHouse) July 7, 2026

De acuerdo con información dada a conocer por la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), en las dos entidades señaladas el precio promedio del galón de gasolina regular ronda enaproximadamente $3.98 y $3.86 dólares, respectivamente; mientras que el promedio a nivel nacional es de $3.79 dólares.

Desde el 28 de febrero, cuando Donald Trump decidió declararle la guerra a Irán, el estrecho de Ormuz cerró el pasó a la navegación de buques cargados con petróleo y derivado de ello se produjo una crisis energética, pues al elevarse el precio del crudo y sus derivados, el valor de la mayor parte de los alimentos también se incrementó ocasionando afectaciones al bolsillo de millones de familias a nivel global.

Aunque Trump ha tratado de poner fin al conflicto bélico en que permanece inmerso, el gobierno de Teherán se rehúsa a firmar un acuerdo y constantemente abre y cierra el tránsito en la parte del litoral compartido con Omán, provocando una variación en el precio del barril de crudo, la cual desestabiliza a la mayor parte de los mercados financieros del mundo.

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