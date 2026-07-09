Catherine Zeta-Jones despide a Bonnie Tyler con un emotivo mensaje: “Tengo el corazón roto”

La icónica cantante galesa Bonnie Tyler falleció a los 75 años en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento por una enfermedad, según confirmó su familia. La noticia generó una ola de reacciones, pero sin duda el adiós más emotivo fue el de Catherine Zeta-Jones, quien mantenía un estrecho vínculo familiar con la artista.

Bonnie Tyler estaba casada desde hacía más de 50 años con Robert Sullivan, primo de la actriz ganadora del Oscar. Esta relación convirtió a la cantante en una presencia constante en la vida de Zeta-Jones, quien siempre la consideró parte de su círculo más íntimo.

A través de Instagram, Catherine Zeta-Jones compartió una fotografía junto a Bonnie Tyler tomada la noche anterior a su boda con Michael Douglas, celebrada en Nueva York en el año 2000. En la imagen, ambas aparecen sonrientes y elegantemente vestidas, en lo que fue uno de los momentos más especiales para la actriz.

“Tengo el corazón roto con la noticia de que nuestra queridísima Bonnie Tyler ha fallecido. Bonnie estaba casada con mi primo y ha sido una parte muy importante de mi vida”, escribió la actriz junto a la fotografía.

Una actuación inolvidable

Zeta-Jones reveló que Tyler no solo fue invitada a su boda, también actuó durante la celebración. “Cantó ahí y lo sacudió todo”, recordó la actriz.

La actriz quiso ir más allá del reconocimiento artístico y destacó la faceta humana de Bonnie Tyler: “Una mujer extraordinaria con una voz incomparable. Una artista única, que fácilmente podría haber sido comediante porque era una de las personas más divertidas que conocí”.

“Gracias, Bonnie, por la alegría que llevaste a tantas personas. Descansa, hermosa dama“, concluyó Zeta-Jones en su publicación.

Nacida como Gaynor Hopkins en el pueblo galés de Skewen, Bonnie Tyler mantuvo siempre su característico acento y se convirtió en una de las grandes embajadoras culturales de Gales. Su voz ronca y poderosa, fruto de una operación en las cuerdas vocales en los años 70, se transformó en su sello distintivo y la catapultó a la fama internacional con éxitos como “Total Eclipse of the Heart”, “Holding Out for a Hero” e “It’s a Heartache”.

Además de Zeta-Jones, otras figuras del mundo musical como Sir Cliff Richard, Rod Stewart y Bryan Adams expresaron su pesar por la pérdida de la artista, mientras que el gobierno británico y las autoridades de Gales destacaron su legado cultural.

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