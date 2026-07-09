Muere Bonnie Tyler, cantante detrás del éxito ochentero “Total Eclipse of the Heart”

El mundo de la música ve apagarse a una estrella más con el lamentable fallecimiento de la cantante Bonnie Tyler, estrella galesa detrás del éxito de los años 80, “Total Eclipse of the Heart”. La noticia fue confirmada por su familia en un emotivo comunicado lanzado desde su sitio web oficial.

De acuerdo con la información revelada por sus seres queridos, la muerte de la intérprete se dio de forma inesperada mientras se encontraba ingresada en un hospital de la ciudad de Faro, en la región del Algarve, Portugal.

“La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada“, se dijo en el comunicado.

Para concluir su mensaje, la familia de Tyler añadió: “Publicaremos un nuevo comunicado próximamente, pero por ahora pedimos privacidad para poder afrontar esta tragedia”.

La noticia no tardó en desatar una ola de conmoción entre el público que la seguía en redes sociales y seguía de cerca su evolución, incluyendo a la actriz Catherine Zeta-Jones, quien le dedicó unas emotivas palabras desde Instagram.

“Tengo el corazón roto. Nuestra reina Bonnie… fuiste una parte tan importante de mi vida. Descansa en paz, hermosa dama”, dijo bajo el post en el que se anunció la partida de Tyler.

¿De qué murió Bonnie Tyler?

Según reportes, las complicaciones de salud de la cantante datan desde el pasado mes de mayo, cuando fue trasladada de urgencia al hospital para someterse a una cirugía intestinal de emergencia y se le indujo un coma para favorecer su recuperación.

Tan solo el mes pasado, un portavoz de Bonnie Tyler informó que la famosa había salido del coma, pero que seguía muy grave en la unidad de cuidados intensivos del mismo hospital donde fue intervenida quirúrgicamente.

Pese al panorama, se dijo que su estado estaba mejorando y que los médicos se encontraban “optimistas con respecto a su recuperación, aunque los avances eran lentos”.

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