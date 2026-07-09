Christian Eriksen no se rinde e iniciará un programa de rehabilitación

El centrocampista danés Christian Eriksen, que se desmayó el pasado 7 de junio pasado durante un partido amistoso contra Ucrania (2-1), comenzará en breve un programa de rehabilitación individual, que efectuará en su país, informó este jueves su club, el Wolfsburgo.

“Christian Eriksen comenzará en breve un programa de rehabilitación individual. Tras una conversación con el director general del VfL (Wolfsburgo), Dieter Hecking, se decidió que el jugador de 34 años realizará este proceso en su país natal, Dinamarca“, indicó el club alemán en un mensaje en sus redes sociales.

Update zu Christian Eriksen



Christian Eriksen wird in Kürze mit einem individuellen Rehaprogramm beginnen. Nach einem Gespräch mit VfL-Geschäftsführer Dieter Hecking wurde entschieden, dass der 34-Jährige dies in seiner Heimat Dänemark absolvieren wird.



Der VfL ist in? pic.twitter.com/Wrm6oqzT3G — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 9, 2026

El Wolfsburgo, equipo que jugará la campaña 2026-2027 en segunda división, mantiene un contacto constante con el futbolista y los médicos que le están tratando, agregó.

?? El jugador danés Christian Eriksen sufre un nuevo desvanecimiento sobre el césped tras llevarse la mano al pecho durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania.



La Federación Danesa (DBU) confirma que el centrocampista recuperó la lucidez con rapidez gracias a que su? pic.twitter.com/184OsU8uGm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 7, 2026

Eriksen, que lleva un marcapasos desde que sufrió un incidente similar en la Eurocopa 2021, se desplomó en junio a la hora de juego durante el partido amistoso de Dinamarca contra Ucrania.

Salió del campo por su propio pie y fue evacuado del terreno de juego consciente para ser trasladado al Hospital Universitario de Odense (sur).

Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento rápidamente.

Eriksen ya sufrió un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa del 2021 contra Finlandia y después reanudó su carrera con ciertas precauciones y cuidados.

? JUST IN: Christian Eriksen is preparing to make another return to football despite doctors warning that a further serious heart incident could be “only a matter of time.”



The Danish midfielder is set to begin an individual rehabilitation programme in Denmark after suffering a? pic.twitter.com/PBVANR603m — MatchDay Central (@MatchDCentral) July 9, 2026

El internacional danés lleva un desfribrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos.

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