Detienen a un hombre en la Ciudad de México cuando intentaba esconder los restos mutilados de su pareja

Un hombre de 28 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser sorprendido cuando intentaba ocultar el cuerpo de su pareja, una joven de 19 años.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del inmueble donde ocurrió todo solicitaron el apoyo de las autoridades tras escuchar gritos y golpes durante la madrugada.

Horas después, una mujer observó movimientos inusuales de uno de los habitantes, quien manipulaba bolsas negras en el patio del inmueble, por lo que alertó nuevamente a la policía.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre mientras presuntamente intentaba esconder los restos de la víctima. Durante la inspección del domicilio localizaron un machete y otros indicios que fueron incautados por personal ministerial para integrarlos a la investigación.

La víctima fue identificada como una joven de 19 años, quien mantenía una relación sentimental con el presunto agresor.

Peritos de la Fiscalía realizaron las labores correspondientes en el inmueble para el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

El caso ha generado indignación entre habitantes de la zona y organizaciones que exigen el esclarecimiento de los hechos y justicia para la víctima, en un contexto donde la violencia feminicida continúa siendo uno de los principales retos en la Ciudad de México.

Sigue leyendo:

– México ofrece recompensa por exdirectivo de Amazon sospechoso de asesinar a su esposa.

– Detienen al asesino de mujer estadounidense hallada muerta en México y rescatan a sus 7 hijos.