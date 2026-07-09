Diego Boneta vuelve a hablar de su ruptura con Renata Notni: “Tomé la decisión correcta”

El actor y cantante mexicano Diego Boneta decidió poner fin a los rumores y preguntas en torno a su separación de la actriz Renata Notni. En un reciente encuentro con los medios de comunicación en México, el intérprete fue claro al afirmar que no se arrepiente de la decisión que tomó y que prefiere mirar hacia adelante.

Boneta, quien ha mantenido un perfil discreto respecto a su vida privada, rompió el silencio al ser cuestionado sobre el fin de su romance. Con una actitud segura y sin titubeos, el protagonista “Luis Miguel” expresó que su mayor paz interior proviene de saber que actuó de manera correcta.

“Como se los dije la vez pasada, nada me da más paz que el saber que tomé la decisión correcta y le deseo todo lo mejor. Y démosle la vuelta a esto” Diego Boneta

¿Qué más dijo Boneta?

Durante el encuentro, los periodistas también le preguntaron sobre las declaraciones que Renata Notni había hecho previamente, en las que mencionaba que cuando cierra un ciclo, prefiere no seguir poniendo energía en él. Ante esto, Boneta fue breveo: “Ya todo lo que tengo que comentar al tema ya lo he comentado. Con mucho gusto platicar de otras cosas, pero no hay nada más que tenga que agregar con ese tema”.

El actor dejó entrever que no hay heridas abiertas ni reproches pendientes, y que su intención es no alimentar especulaciones.

Lejos de entrar en polémicas, Diego Boneta quiso dejar claro que la relación con Renata Notni concluyó de manera cordial y respetuosa. Incluso al ser consultado sobre el vínculo que mantenía con la familia de la actriz, afirmó que el cariño es recíproco y que todo se vivió con mucho respeto.

“Nosotros también, o sea, como se los dije y ya se los he dicho varias veces, todo acabó de una manera muy, muy linda, con mucho cariño, con mucho respeto y me quedo con eso”, señaló

Actualmente, Boneta se encuentra inmerso en una intensa etapa laboral. El actor confesó que los últimos meses han estado llenos de viajes y compromisos profesionales, lo que ha hecho que su atención esté puesta casi por completo en su carrera.

“Ahorita he estado como loco estos últimos meses viajando con trabajo… realmente no he tenido mucho tiempo”, comentó, aunque aclaró que no se queja: “Chamba es chamba y estoy súper agradecido de que estén todas estas cosas pasando y estoy muy enfocado en eso”.

A pesar de su apretada agenda, el protagonista descartó que su profesión sea un impedimento para tener una relación sentimental en el futuro. Boneta sentenció: “Al final de cuentas hago esto porque es lo que me apasiona hacer y porque es decisión propia. Y creo que cuando se quiere, se puede, lo que sea”.

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