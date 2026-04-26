Renata Notni habla por primera vez de su ruptura con Diego Boneta: “Hay mucho cariño y respeto”

La actriz Renata Notni habló, por primera vez, de su ruptura con Diego Boneta. En un encuentro con la prensa en la Ciudad de México explicó que todo terminó en buenos términos, sin traiciones ni conflictos graves.

“Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera”, afirmó.

“Queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca el uno del otro”. Renata Notni

“Hay mucho cariño y mucho respeto”

Al ser consultada sobre cómo vive el presente tras la separación, la actriz enfatizó que tanto ella como Boneta atraviesan este momento con tranquilidad y alejados de cualquier polémica.

“Ya no estamos juntos, como bien saben. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente cada uno quiere lo mejor el uno para el otro”, expresó.

Notni reiteró que ambos están enfocados en su propio bienestar y que, aunque el ciclo de su noviazgo concluyó, el afecto prevalece.

“Los dos estamos muy bien, como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros. Y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos” Renata Notni

Ante la pregunta sobre qué le desea a su expareja después del rompimiento, Renata Notni expresó “Claro, yo le deseo lo mejor y que sea muy feliz”. “Tuvimos una relación muy bonita. Quiero quedarme con lo positivo y con la tranquilidad de que ambos estamos en un buen lugar”, añadió.

Sin conflictos

Después de que se viralizaron videos y surgieran especulaciones sobre supuestos conflictos en la pareja, la actriz aprovechó para aclarar la situación: “Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita”.

Sostuvo que “esos videos y cosas que de repente se salen de contexto no tuvieron nada que ver con esto”.

Notni y Boneta comenzaron su relación en diciembre de 2020 y en el 2021 su noviazgo saltó al ojo público.

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