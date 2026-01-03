Renata Notni celebra sus 31 años con un viaje romántico a Uruguay con Diego Boneta

A solo unos días de de recibir el 2026, la parejita conformada por Diego Boneta y Renata Notni volvieron a ponerse de manteles largos con motivo de la celebración del cumpleaños número 31 de la actriz mexicana desde un destino turístico de infarto.

Por medio de redes sociales, las estrellas de la pantalla chica se dieron a la tarea de documentar los momentos más especiales de su escapada a Uruguay, donde además de encontrarse con amigos, protagonizaron un paseo por altamar en yate.

“Happy bday malob!! Te amo ❤️”, escribió Diego Boneta para acompañar la publicación en la que destacan fotografías y videos de su estancia en el país latinoamericano.

La celebración de cumpleaños de Renata Notni incluyó una cena en un lujoso restaurante, rodeada de sus seres queridos. En algunas de las postales se aprecia a la artista de lo más sonriente mientras aprecia el despampanante pastel de cumpleaños que recibió.

No pasó mucho tiempo antes que la comunidad digital del actor que protagonizó “Luis Miguel, la serie” se diera a la tarea de llenar de felicitaciones y halagos a su pareja, a quien convirtieron el blanco de sus buenos deseos.

“Felicidades a la cumpleañera @rennotni. Besos y abrazos para los 2. Sigan festejando la vida y el amooor. Los quieroooo”, “La pareja más hermosa y elegante del mundo mundial”, “Ayyy es que yo los amo demasiado! Happy birthday Ren” y “Sigan mil años más juntos. Los amo bebesitos”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• “La Casita” de Bad Bunny recibe a Diego Boneta y Ana de la Reguera en su concierto en CDMX

• Renata Notni sorprende a Diego Boneta con un inesperado detalle por su cumpleaños

• Renata Notni compartirá pantalla con Mel Gibson en la cinta ‘Coyote’