Diego Boneta revela cómo enfrenta el duelo tras el fin de su relación con Renata Notni

En un reciente encuentro con la prensa, Diego Boneta habló sobre cómo está viviendo su ruptura con la actriz Renata Notni. Boneta afirmó que es un proceso lleno de “altas y bajas”.

“Mira, yo creo que como cualquier persona, ¿no? Que pasamos por esto y, pues, relaciones y tal, claro que hay altas y hay bajas. Al final de cuentas, soy como cualquier otra persona”, expresó el actor de la serie “Luis Miguel”.

Los reporteros le preguntaron si había bloqueado a su expareja de las redes sociales o aplicaciones de mensajería y respondió que no. Afirmó que “no juega esos juegos”.

El actor explicó que, tras compartir tantos años juntos, ambos buscan dejar las cosas en buenos términos.

“Yo creo que precisamente, por lo menos por mi lado, después de estar con alguien tanto tiempo, quieres poder dejar las cosas bien. Y yo creo que ambos estamos en ese mismo plano” Diego Boneta

Renata Notni y Diego Boneta en la gala del Día de Muertos Gala en Los Ángeles, el 30 de octubre de 2025. Crédito: Richard Shotwell/Invision/AP.

La pareja hizo pública su ruptura con un comunicado conjunto en el que dejaron claro que la decisión se tomó “desde el amor, el respeto y el deseo de seguir creciendo individualmente”, una línea que Boneta ha mantenido en cada una de sus declaraciones.

Fue a finales de 2020 cuando Diego Boneta y Renata Notni comenzaron una relación que rápidamente se consolidó como una de las más estables del espectáculo mexicano. Sin embargo, en este 2026, ambos confirmaron el fin de su historia después de más de cinco años juntos, una noticia que sorprendió a sus seguidores.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Boneta dejó una reflexión sobre aceptar los cambios: “Yo creo que si hay algo que pasa en esta vida, son cambios. Y uno tiene que tener la mejor disposición, estar con la mejor actitud y llevarlo un día a la vez”.

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