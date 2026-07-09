Guido Rodríguez, exfigura de la Liga MX, responde a las críticas sobre Argentina: “Suerte tantos años es difícil tener”

El argentino Guido Rodríguez, recordado por su paso por la Liga MX, salió en defensa de la selección de Argentina luego de las críticas que ha recibido por las decisiones arbitrales durante su participación en el Mundial.

Durante su presentación con el Valencia, club con el que renovó contrato hasta 2028 con opción a una temporada más, el mediocampista aseguró que entiende el enojo de los rivales, pero rechazó que los éxitos de la Albiceleste sean producto de la fortuna.

“No me cansa (que los vinculen con los errores arbitrales). Lo trato de tomar con naturalidad, entiendo la calentura porque a todos nos pasó estar en la cancha y que no te cobren algo que pensás que es así. Cuando yo era parte del grupo sabía la mentalidad que tenía; no es suerte, es otra cosa, y se queda demostrado. Suerte tantos años es difícil tener”, afirmó.

El exjugador de Liga MX vive el Mundial desde fuera

A diferencia de la Copa del Mundo de Catar 2022, donde formó parte del plantel campeón, Guido Rodríguez ahora sigue el torneo como un aficionado más, luego de no ser considerado en la convocatoria de Lionel Scaloni.

El mediocampista reconoció que fue una situación complicada al principio, aunque dejó claro que mantiene todo su respaldo hacia el combinado argentino.

“Son sensaciones raras, pero el momento en el que supe que no iba a ir era un argentino más alentando a la selección. Estuvo cerca, pero la selección tiene grandes jugadores y otros que se han quedado fuera también. Está demostrando la calidad y la mentalidad que tiene”, finalizó.

Guido Rodríguez fue pieza importante en una de las mejores etapas de Argentina

El exfutbolista de Liga MX integró la llamada “Scaloneta”, el equipo dirigido por Lionel Scaloni que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y posteriormente la Copa América 2024.

Aunque en esta ocasión no forma parte de la plantilla que busca defender el campeonato del mundo, Guido Rodríguez continúa respaldando al grupo y defendiendo el trabajo realizado durante los últimos años.

El paso de Guido Rodríguez por Liga MX

Antes de consolidarse en el futbol europeo y convertirse en campeón del mundo con Argentina, Guido Rodríguez dejó huella en la Liga MX, donde defendió los colores de Club Tijuana y, principalmente, del Club América.

Con las Águilas se convirtió en uno de los mediocampistas más destacados del futbol mexicano, conquistó el Apertura 2018 y el Campeón de Campeones 2019, actuaciones que le abrieron las puertas para regresar al futbol europeo y mantenerse en el radar de la selección de Argentina.

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